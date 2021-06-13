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    首頁　>　社會

    女客買冷飲摔傷求償133萬 卻因穿「厚底跟鞋子」敗訴

    冷飮店台階和騎樓落差致女客跌傷開刀，求償133萬因她穿厚跟鞋敗訴。（資料照）

    冷飮店台階和騎樓落差致女客跌傷開刀，求償133萬因她穿厚跟鞋敗訴。（資料照）

    2021/06/13 13:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓女子到冷飲店買飲料時，不慎在櫃台台階跌摔骨折，她控業者設計不良，又未加防護提醒，才造成摔傷意外，求償133萬元，業者堅稱平台階梯均符合法規，否認有任何過失責任，高雄地院審結認定陳女當時穿厚底跟的鞋子，容易重心不穩，不無因自身疏忽而摔跌，故判陳女敗訴，冷飲業者免賠。

    判決書指出，陳女（54歲）於去年8月間因覺口渴，前往該飲料店買冷飲，她先在櫃枱前等待，然後再來踏上台階接過冷飲準備離去，不料，她一轉身就疑因重心不穩，人往前摔跌倒地，造成腳部骨折，送醫住院休息4個月後，手術後走路出現一跛一跛後遺症。

    經醫院評估為11級殘疾失能，陳女認為是飲料店的台階設計不良，而且未加任何防護措施，才發生意外造成她的失能，她提告求償醫藥費、勞動力減損、精神慰撫金共133萬元；業者否認疏失，對於櫃台前階梯雖與騎樓有7公分落差，但均符合建築設計規範，況且附近許多店家均採同樣設計。

    高雄地院認為，冷飲店面與騎樓的落差高度，業者已張貼告示，陳女也知有此一台階的存在，屬可預期的危險，反觀陳女穿著重心易不穩的厚底跟鞋，造成此一意外傷害應屬偶發事故，並不能歸責於冷飲店家，故判業者免賠。

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