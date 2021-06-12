為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園賭場大亨遭擄案起訴6人 幕後主嫌「少年董仔」仍在逃

    案發後八德警方陸續拘提涉案人士到案說明。（記者李容萍翻攝）

    案發後八德警方陸續拘提涉案人士到案說明。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/12 13:03

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］曾經營地下期貨對賭盤口組織的50餘歲黃姓男子，今年2月6日、農曆年前在桃園市八德區住處附近遭人擄走囚禁，歹徒開口5100萬元，傳有道上兄弟居中斡旋，黃男於6天後、除夕凌晨獲釋，後續兩度委人交付共2000萬元現金，檢警陸續逮捕擄人勒贖集團成員到案，幕後主嫌指向未落網、綽號「少年董仔」的男子，全案疑起因於黃男親友債務糾紛，其中6名成員近日被依擄人勒贖罪起訴。

    據悉，黃男還是桃園「黑人家族」成員，「黑人家族」發跡桃園南門市場，以手段凶狠著稱，近年已轉趨低調，2019年桃園發生中古車行挾持人質案，「黑人家族」曾介入談判、協助化解。

    檢警調查，全案疑起因於黃男女兒及江姓友人，與「少年董仔」的債務糾紛，「少年董仔」及集團成員遂將腦筋動到黃男身上，一行人於2月5日聚集新北市板橋區華江河濱公園謀議擄人勒贖計畫，隨後租來3輛小客車並到大溪區石園路勘查囚禁地點。

    籌備妥當後，32歲趙姓、25歲李姓、楊姓、20歲沈姓、蕭姓、21歲陳姓成員等人，分乘3輛車前往黃男住處埋伏，趁黃男駕車外出一路尾隨，行經八德區後庄街巷弄時，以前後夾車方式攔車，持球棒砸破黃男車窗，將他拖出車外毆打並押走，與黃男一同外出的陳姓同居人，一度跳上車想阻止遭打傷。

    黃男被押到大溪區石園路囚禁，車行期間，「少年董仔」開價5100萬元贖金，後又透過道上兄弟放話，要家屬籌款救人未果，逼迫黃男簽下5100萬元本票，傳有道上兄弟居中斡旋，黃男於除夕凌晨被丟包新竹縣芎林交流道，後於2月20日、3月20日先後委人交付共2000萬元現金給擄人集團。

    警方陸續逮捕趙男等10餘人到案，幕後主嫌「少年董仔」仍未落網；趙、李、楊、沈、蕭、陳6人坦承涉案，桃園地檢署近日依擄人勒贖罪起訴，另名何姓男子在逃、發布通緝中，其餘人等僅是負責租車或借名，對擄人案並不知情，獲不起訴。

    黃男開車外出時，遭人一路跟車、尾隨。（資料照，記者李容萍翻攝）

    黃男開車外出時，遭人一路跟車、尾隨。（資料照，記者李容萍翻攝）

    黃男於八德區後庄街被人前後攔車擄走。（資料照，記者李容萍翻攝）

    黃男於八德區後庄街被人前後攔車擄走。（資料照，記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰國台商遭討債公司綁架！歹徒勒索8400萬
    2021/05/16 23:00

    泰國台商遭討債公司綁架！歹徒勒索8400萬
    嘉義富商遭擄勒贖3千萬 在逃女嫌落網晚間聲押
    2021/03/09 19:43

    嘉義富商遭擄勒贖3千萬 在逃女嫌落網晚間聲押
    擄嘉義富商勒贖3千萬主嫌中彈亡 3共犯聲押1交保
    2021/03/03 21:40

    擄嘉義富商勒贖3千萬主嫌中彈亡 3共犯聲押1交保
    李育儒持槍拒捕身亡 法醫解剖確認僅右臉1彈孔：疑頸動脈破裂致命
    2021/03/03 18:20

    李育儒持槍拒捕身亡 法醫解剖確認僅右臉1彈孔：疑頸動脈破裂致命
    嘉義電玩富商被擄 傳付贖3千萬獲釋// 高雄緝6匪槍戰 1死4落網
    2021/03/03 05:30

    嘉義電玩富商被擄 傳付贖3千萬獲釋// 高雄緝6匪槍戰 1死4落網
    社會今日熱門
    疫情嚴重也要騙 ！7旬老翁為救女奔波 年輕車手搭火車取款被逮
    2021/06/11 15:15

    疫情嚴重也要騙 ！7旬老翁為救女奔波 年輕車手搭火車取款被逮

    假愛情詐騙 檢警破獲嘉義機房逮9成員
    2021/06/11 15:19

    假愛情詐騙 檢警破獲嘉義機房逮9成員

    基層員警端午無法返鄉 萬華分局送粽子解鄉愁
    2021/06/11 13:59

    基層員警端午無法返鄉 萬華分局送粽子解鄉愁

    雲縣「特權」施打疫苗風暴擴大 雲檢：證據到那裡就辦到那裡
    2021/06/11 14:37

    雲縣「特權」施打疫苗風暴擴大 雲檢：證據到那裡就辦到那裡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播