桃園賭場大亨遭擄案起訴6人 幕後主嫌「少年董仔」仍在逃

案發後八德警方陸續拘提涉案人士到案說明。（記者李容萍翻攝）

2021/06/12 13:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾經營地下期貨對賭盤口組織的50餘歲黃姓男子，今年2月6日、農曆年前在桃園市八德區住處附近遭人擄走囚禁，歹徒開口5100萬元，傳有道上兄弟居中斡旋，黃男於6天後、除夕凌晨獲釋，後續兩度委人交付共2000萬元現金，檢警陸續逮捕擄人勒贖集團成員到案，幕後主嫌指向未落網、綽號「少年董仔」的男子，全案疑起因於黃男親友債務糾紛，其中6名成員近日被依擄人勒贖罪起訴。

據悉，黃男還是桃園「黑人家族」成員，「黑人家族」發跡桃園南門市場，以手段凶狠著稱，近年已轉趨低調，2019年桃園發生中古車行挾持人質案，「黑人家族」曾介入談判、協助化解。

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檢警調查，全案疑起因於黃男女兒及江姓友人，與「少年董仔」的債務糾紛，「少年董仔」及集團成員遂將腦筋動到黃男身上，一行人於2月5日聚集新北市板橋區華江河濱公園謀議擄人勒贖計畫，隨後租來3輛小客車並到大溪區石園路勘查囚禁地點。

籌備妥當後，32歲趙姓、25歲李姓、楊姓、20歲沈姓、蕭姓、21歲陳姓成員等人，分乘3輛車前往黃男住處埋伏，趁黃男駕車外出一路尾隨，行經八德區後庄街巷弄時，以前後夾車方式攔車，持球棒砸破黃男車窗，將他拖出車外毆打並押走，與黃男一同外出的陳姓同居人，一度跳上車想阻止遭打傷。

黃男被押到大溪區石園路囚禁，車行期間，「少年董仔」開價5100萬元贖金，後又透過道上兄弟放話，要家屬籌款救人未果，逼迫黃男簽下5100萬元本票，傳有道上兄弟居中斡旋，黃男於除夕凌晨被丟包新竹縣芎林交流道，後於2月20日、3月20日先後委人交付共2000萬元現金給擄人集團。

警方陸續逮捕趙男等10餘人到案，幕後主嫌「少年董仔」仍未落網；趙、李、楊、沈、蕭、陳6人坦承涉案，桃園地檢署近日依擄人勒贖罪起訴，另名何姓男子在逃、發布通緝中，其餘人等僅是負責租車或借名，對擄人案並不知情，獲不起訴。

黃男開車外出時，遭人一路跟車、尾隨。（資料照，記者李容萍翻攝）

黃男於八德區後庄街被人前後攔車擄走。（資料照，記者李容萍翻攝）

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