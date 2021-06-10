明德外役監製「滴雞精」販售 收容人：出獄後投入食品加工業

收容人利用自己飼養的尖胸黑羽土雞當成原料，5月間成立工作坊，以隔水加熱方式萃取滴雞精販售。（記者吳政峰翻攝自矯正機關自營商品展售商城）

2021/06/10 13:22

〔記者吳政峰／台北報導〕「給他魚，不如給他一根釣竿，教他釣魚」這句俗諺，印證在明德外役監收容人身上。龍鋒企業董事長林玉柱捐贈明德外役監滴雞精蒸煮雞，收容人利用自己飼養的尖胸黑羽土雞當成原料，5月間成立工作坊，以隔水加熱方式萃取滴雞精販售。一名收容人「阿孝」就說，受到工廠作業啟蒙，出獄後希望能投入食品加工業。

法務部指出，明德外役監獄於今年5月成立「滴雞精工作坊」，使用自然放牧4個月以上的黑羽土雞，經由熱心公益的林玉柱捐贈的滴雞精蒸煮機及包裝設備，產品的製造過程以隔水加熱方式萃取，生產出具有高蛋白質、零膽固醇、零防腐劑及零添加物特色的「明德滴雞精」；並且每一份滴雞精均獨立包裝，只要加熱即可食用，兼顧健康又便利，因此產品一推出，即供不應求，成為防疫期間，民眾不便外出購物的新選擇。

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該監收容人「阿孝」提到在工作坊作業時，不論食品加工衛生管制標準及程序，還有生產與包裝機器的操作學習等各方面，都讓自己獲益良多，也激發自己未來從事食品加工的興趣，很高興自己用心生產的滴雞精，可以受到大家的喜歡；此外，防疫期間監所暫停面對面接見，而思念家人的「阿孝」，除了透過網路行動接見一解鄉愁外，更加努力作業，將期盼親朋好友平安健康的心意，精緻萃取成點點滴滴的雞精傳遞出去。

法務部表示，加強辦理在監收容人技能訓練，協助復歸社會，並結合社區及公益團體，幫助出監創業更生人行銷事業產品，是法務部持續推動的教化政策，因此成立了「矯正機關自營商品展售商城」、「更生保護會幸運草市集」等網購平臺，讓收容人重新站起，習得一技之長的自營商品，或更生人重新創業的事業產品，可以推銷出去，獲得社會的接納。

法務部強調，面臨嚴峻疫情，全民抗疫，人人有責，對於即將到來的端午連假，更是不能鬆懈，呼籲民眾及所屬同仁齊心抗疫，連假期間，避免外出，留在原地，不要移動，也可透過線上購物，利用「矯正機關自營商品展售商城」 、「更生保護會幸運草市集」，網購收容人、更生人用心製作的商品，平安宅在家。

收容人利用自己飼養的尖胸黑羽土雞當成原料，5月間成立工作坊，以隔水加熱方式萃取滴雞精販售。（記者吳政峰翻攝自矯正機關自營商品展售商城））

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