新北刑警開賭場找弟當員工 還招攬2同事登門試手氣

原新北市海山分局偵查佐陳泰元（改調板橋分局）被控包庇轄區麻將賭場。（資料照）

2021/06/10 12:24

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市板橋警分局偵查佐陳泰元，2015年在海山警分局服務期間，涉與開賭場的友人高建勳合作，不只指導高如何應對臨檢，還找弟弟入賭場任職，甚至招攬2名偵查佐登門試手氣，從中獲取6萬6000元「抽將費」。高等法院認陳泰元與高共同經營賭場，10日依犯公務員包庇圖利聚眾賭博罪，判他1年10月徒刑，褫奪公權2年。

判決指出，2007年1月間，陳泰元進入海山警分局偵查隊擔任偵查佐（2016年3月17日改調至板橋警分局偵查隊），結識轄區內經營當鋪的高建勳（通緝中），陳泰元明知高建勳以合法當舖掩護非法麻將賭場，不但不取締，反指導他如何面對警方登門訪查的技巧。

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2015年6月起，陳泰元為了賺「抽將費」，更進一步至招攬朋友到高建勳的賭場賭博，其2人還是他在海山偵查隊的同事，行徑荒唐，之後還不避嫌，把胞弟引薦入內任職，無視賭場是違法場所。高建勳則依陳泰元所介紹登門試手氣的賭客人數，給予抽將費，前後交付6萬6000元。

檢察官指出，高建勳假退將費之名，遂行行賄之實，並媒介陳泰元胞弟進入賭場工作，給予不法利益，故陳泰元應涉犯貪污治罪條例中的對於違背職務行為收受賄賂罪；另外，陳泰元指導高建勳如何應對海山分局督察組的臨檢、訪查及後續臨檢，觸犯公務員包庇賭博罪。

但高院解釋，「退將費」的性質，是以陳泰元介紹賭客至賭場打麻將的人數、將數來計費，若無介紹賭客時，則無法取得任何退將費，因此，高建勳給付退將費給陳泰元，並非「行賄」，而是與陳泰元共同經營賭場的報酬，且檢察官亦未舉證退將費或媒介胞弟工作，與陳泰元違背職務間有何對價性，故不成立貪污罪。

原審新北地院依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，判陳泰元1年，高院認為，原判決漏未認定陳泰元與高建勳共同經營賭場，有違誤，應予撤銷，10日改判陳泰元1年10月，褫奪公權2年，沒收犯罪所得6萬6000元。可上訴。

本案合議庭成員為審判長李釱任、陪席法官呂煜仁、受命法官崔玲琦。

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