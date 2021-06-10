張榮味涉「插隊」打疫苗 雲林地檢署：已立案偵辦

外界質疑張榮味運用特權「插隊」打疫苗，雲林地檢署立案偵辦。（資料照）

2021/06/10 12:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林日前爆發前縣長張榮味已完成疫苗接種，外界質疑雲林縣衛生局是否不實造冊，讓不符資格之人施打疫苗，另雲林縣政府告發網傳「可以找民代喬疫苗價格，施打一劑的代價是5000元。」疑涉散播防疫假訊息刑責，雲林地檢署今天表示，昨已分別立案偵辦。

前雲林縣長張榮味5月31日假釋出獄，6月初就接種疫苗，外界質疑運用特權「插隊」，雲林縣衛生局以張榮味與妹妹張麗善是「同住」家人為由，表示施打合法。民進黨雲林縣黨部主委江宗保指出張榮味施打疫苗已明顯違規、違法，民進黨籍立委蘇治芬也在臉書PO文，要張麗善勇敢一點，跟縣民道歉。

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雲林地檢署表示，該署基於積極防疫，均已於昨日分別立案偵辦，並發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局調取相關資料查明釐清中。若屬刑事責任者，即由檢察官速查嚴辦；若屬行政責任，則交由權責機關依法裁處。

地檢署強調，自去年2月下旬起即成立「防疫處理小組」，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易及關務、邊防等機關成員，針對疫情相關事件，迅速整合跨機關意見，釐清事實。請民眾切實配合政府預防接種政策及相關措施，共同對抗嚴峻之疫情。

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