外籍船舶驚傳船員海上死亡近1個月 抵高雄港後急送醫院

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外籍船舶停靠高雄港驚傳船員猝死，衛生局急送醫院檢查。（民眾提供）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一艘外籍船舶今天上午抵達高雄港49號碼頭，驚傳一名外籍船員死亡，高市衛生局緊急將遺體送往醫院檢查。
高雄港務警察總隊指出，該艘外籍船舶抵達高雄港49號碼頭後，告知有名外籍船員於5月12日在公海死亡，該案正在了解中。
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