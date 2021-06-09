妻控受宗教壓力協議離婚勝訴判夫妻關係續存，夫提離婚官司反撲逆轉勝訴。（資料照）

2021/06/09 14:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楊姓男子因宗教信仰相同，經雙方家長撮合後結婚，他控妻婚後只依自己喜怒，要求或拒絕夫妻行房，要求丈夫外出不得抬頭見同齡的年輕女子，2015年2人協議離婚後，他與另一女相戀結婚，生下一對兒女，前妻認為離婚是受外界壓力所逼，先提告請求確認婚姻關係勝訴，楊改提離婚訴訟，高雄少家法院判准離婚。

判決書指出，楊男和前妻從小出入道壇，雙方父母因宗教信仰熟識，都認為只要兩人通婚，便能增加楊家的運勢，婚後育有一子，楊男指控婚後妻掌管財務，要求他交出每月薪水，家裡開銷又要夫家支付，甚至夫妻行房憑妻子的喜怒，還自認學識、經歷、社經地位高於楊家，曾以「白癡」、「智障」等語言辱罵公婆，日漸貌合神離，2015年兩人協議離婚。

請繼續往下閱讀...

不過，前妻不承認該離婚協議，反駁當時簽下離婚協議書，訴請婚姻關係存在訴訟，她主張夫妻二人分居前感情很好，原本計畫再生第二胎，不料，分居後丈夫對兒子不聞不問，還造謠使其名譽受損，母親更因壓力過大跳河輕生，她的精神也瀕臨崩潰，反指楊男才造成婚姻破裂的主因，法官判兩人婚姻關係存在。

楊男反指母親因婆媳問題罹患憂鬱症，雖然前妻提出確認婚姻關係存在訴訟勝訴，他改提起離婚訴訟攻防，法官認為2人簽下協議書後分居，互提刑、民事訴訟，兩人婚姻發生裂痕，相互傷害形同陌路，准予二人離婚，未成年兒子由女方扶養，楊男每月支付撫養費1萬5千元至成年為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法