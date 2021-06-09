為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妻控受宗教壓力協議離婚勝訴判夫妻關係續存 夫提離婚官司反撲逆轉勝訴

    妻控受宗教壓力協議離婚勝訴判夫妻關係續存，夫提離婚官司反撲逆轉勝訴。（資料照）

    妻控受宗教壓力協議離婚勝訴判夫妻關係續存，夫提離婚官司反撲逆轉勝訴。（資料照）

    2021/06/09 14:13

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楊姓男子因宗教信仰相同，經雙方家長撮合後結婚，他控妻婚後只依自己喜怒，要求或拒絕夫妻行房，要求丈夫外出不得抬頭見同齡的年輕女子，2015年2人協議離婚後，他與另一女相戀結婚，生下一對兒女，前妻認為離婚是受外界壓力所逼，先提告請求確認婚姻關係勝訴，楊改提離婚訴訟，高雄少家法院判准離婚。

    判決書指出，楊男和前妻從小出入道壇，雙方父母因宗教信仰熟識，都認為只要兩人通婚，便能增加楊家的運勢，婚後育有一子，楊男指控婚後妻掌管財務，要求他交出每月薪水，家裡開銷又要夫家支付，甚至夫妻行房憑妻子的喜怒，還自認學識、經歷、社經地位高於楊家，曾以「白癡」、「智障」等語言辱罵公婆，日漸貌合神離，2015年兩人協議離婚。

    不過，前妻不承認該離婚協議，反駁當時簽下離婚協議書，訴請婚姻關係存在訴訟，她主張夫妻二人分居前感情很好，原本計畫再生第二胎，不料，分居後丈夫對兒子不聞不問，還造謠使其名譽受損，母親更因壓力過大跳河輕生，她的精神也瀕臨崩潰，反指楊男才造成婚姻破裂的主因，法官判兩人婚姻關係存在。

    楊男反指母親因婆媳問題罹患憂鬱症，雖然前妻提出確認婚姻關係存在訴訟勝訴，他改提起離婚訴訟攻防，法官認為2人簽下協議書後分居，互提刑、民事訴訟，兩人婚姻發生裂痕，相互傷害形同陌路，准予二人離婚，未成年兒子由女方扶養，楊男每月支付撫養費1萬5千元至成年為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《新還珠》小燕子、爾康被爆離婚！2人親自回應了
    2021/06/08 13:50

    《新還珠》小燕子、爾康被爆離婚！2人親自回應了
    自由開講》兩岸婚姻為政治所害
    2021/06/07 11:45

    自由開講》兩岸婚姻為政治所害
    小S才說完「亂結婚很可怕」 大S汪小菲就傳婚變
    2021/06/05 13:10

    小S才說完「亂結婚很可怕」 大S汪小菲就傳婚變
    比爾蓋茲離婚後首戴婚戒現身 網酸：他跟小三約會時敢戴嗎？
    2021/05/20 17:01

    比爾蓋茲離婚後首戴婚戒現身 網酸：他跟小三約會時敢戴嗎？
    社會今日熱門
    網購奈及利亞認證醫療口罩打開竟是中國製 買家白花65萬氣炸怒告詐欺
    2021/06/08 15:51

    網購奈及利亞認證醫療口罩打開竟是中國製 買家白花65萬氣炸怒告詐欺

    萬華清茶館淪私刑場 逼喝尿、燒陰毛虐死人遭重判7年2月
    2021/06/08 16:39

    萬華清茶館淪私刑場 逼喝尿、燒陰毛虐死人遭重判7年2月

    趁老婆在樓上洗衣服 狼繼父竟強行猥褻8歲女童
    2021/06/08 15:36

    趁老婆在樓上洗衣服 狼繼父竟強行猥褻8歲女童

    五股確診男趴趴走 警穿全套防護衣戒護送醫
    2021/06/08 15:24

    五股確診男趴趴走 警穿全套防護衣戒護送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播