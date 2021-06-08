法務部每天召開防疫視訊晨報 擬發筆電供檢察官辦案

法務部每天都會召開防疫視訊會議。（記者吳政峰攝）

2021/06/08 14:43

〔記者吳政峰／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布全國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒第三級延長至6月28日，法務部為強化所屬各機關三級防疫警戒措施，部長蔡清祥指示每天都要召開防疫視訊會議，檢方、調查局、廉政署則配合延緩傳喚開庭與訊問，檢察機關的辦案管考期限暫緩至7月31日，另規劃添購筆記型電腦供檢察官辦案。

法務部指出，蔡清祥已召集3位次長，並透過視訊或電話，向矯正署、調查局、高檢署等機關首長，轉達行政院長蘇貞昌指示：「目前疫情嚴峻，應改變防疫方法及態度，各部會自己就好比是疫情指揮中心，要集合全體力量，每天盤點各部會自己面臨之疫情狀況，並尋求解決。」

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蔡清祥指示定於每日上午9時，在法務部舉行首長防疫視訊會議晨報，由矯正署長報告當日防疫措施執行情形及各監所收容人隔離狀況，調查局長、高檢署檢察長則提出持續查辦疫情假訊息及違反防疫刑事案件的建議，隨時彙整討論法務部及所屬機關當下面臨的各種防疫問題，並能及時解決。

此外，於疫情嚴峻期間，檢調廉機關均配合延緩傳喚開庭、詢問等司法管控疫情措施，法務部也已暫緩檢察機關辦案期限的管考至7月31日，並將視疫情隨時檢討。另已規劃添購提供每位偵查檢察官居家辦公使用的筆記型電腦，以充足相關防疫辦公資源。

至於部分檢察官反應目前遭遇各種問題，例如：署外或居家辦公的網路內網連線、遠距視訊錄影、錄音及筆錄製作等問題，與建議開發電子公文傳輸、電子簽核等事項，法務部前已著手規劃增加網路頻寬，以及如何在確保資訊安全前提下，兼顧內網資料查詢、提升遠距視訊適用及相關筆錄製作程序等事項。

另就有關檢警電子文書收發、傳遞、簽核等涉及司法警察機關設備數位化等建議，法務部將尋求合法可行的作法，完備司法防疫系統。

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