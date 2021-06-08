不甩防疫！警摸黑餵蚊子活逮小吃店暗藏女陪侍、酒客8人

桃園市中壢區中山東路四段這家小吃店暗藏女陪侍不甩防疫照營業，警摸抓到了！（記者李容萍翻攝）

2021/06/08 14:03

［記者李容萍／桃園報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，行政院昨日拍板全國三級警戒管制延長至6月28日，桃園市中壢警分局仁愛派出所6月1日前接獲民眾檢舉，稱中壢區中山東路四段某小吃店關上鐵捲門卻違反防疫停業規定私自營業，小吃店位處郊區、營業時間不定，加上人員從巷內側門出入，盤查不易，仁愛所員警輪番埋伏，一連餵了好幾天蚊子，今（8）日凌晨一舉將店內負責人、員工、女陪侍和酒店共8人帶回偵辦。

仁愛所員警今日凌晨0時前往小吃店持續埋守時，發現小吃店內詹姓負責人（72歲）及詹姓女員工（52歲）自店址後門鬼祟走出，並來回於巷口間徘徊張望，不久，楊姓男員工（38歲）也頻繁鬼祟自店址後門將小菜端出。

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員警埋伏近1小時，見小吃店鐵捲門半開，陳姓女陪侍（31歲）跟隨詹姓女員工、楊姓男員工準備進店之際，立即上前表明身分並帶同3人進入店，並於店內後側包廂發現滿桌酒菜及酒客2名、林姓女陪侍（22歲）及姜姓女陪侍（38歲）等人正坐在沙發飲酒聊天，室內冷氣及影音視聽設備開啟且菸味濃厚，營業事實明確。

警方調查該址以小吃店為市招，實際營業項目應屬有女陪侍的酒家業，所查獲2名酒客、詹姓負責人1人、2名員工及3名女陪侍（皆為本國籍）共8人，除未依照防疫第三級警戒規定暫停營業，員警於店內稽查過程中，針對未戴口罩的詹姓負責人及兩名酒客，蒐證後依規製表送裁罰。

中壢警分局長陳錦坤呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，將依法開罰6萬至30萬元，若有惡性違規一律從重處分，必要時斷水斷電，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

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