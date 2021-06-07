通報疑似染疫死亡「被放生」 北市警痛批衛生局甩鍋心態

刑警痛批衛生單位甩鍋心態讓疫災看不到盡頭。（記者姚岳宏翻攝臉書）

2021/06/07 15:03

〔記者姚岳宏、蔡思培／台北報導〕台北市一名8旬老翁上週在家死亡，警方到場懷疑有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）症狀，通報北市衛生局，沒想到衛生局竟回覆「因為死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列的對象，也不是確診者，所以他們不會到場處理」，警方只好報請檢察官司法相驗，確認死者染疫；處理案件的刑警上網貼文，表示看不到衛生單位「超前部署」，只看得到「甩鍋」，痛批這場疫災他看不到盡頭。

衛生局︰活人採檢是醫師 死者是由法醫採檢

衛生局表示，活人採檢是醫師，死者是由法醫採檢，任何人在宅病故，除非有明確得哪種病，或過去醫師已經有寫過心臟衰竭、老邁等症狀，否則都應該請司法相驗。衛生局能做的就是去查之前是否有確診過，但這位死者並非居家檢疫、居家隔離或遭匡列的對象，也不是確診者，所以沒有到場處理。

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該名員警任職北市信義警分局偵查隊，平日工作認真卻沉默寡言，由於疫情發生後，遇有民眾在不是醫院的地方死亡，衛生單位一律都是不到場，不採檢，完全沒有照SOP流程執行，同事都說他真的是受不了，才會貼文，也希望有關單位能正視此事。

該警貼文指出，「真心覺得，這樣的防疫工作，在短時間內，是不可能回到二級警戒的」，他說﻿上週白天值班，接到通報，轄內有民眾於家中死亡，由於現在疫情情勢，他先問一下大概的相關疾病、接觸及身體近況，﻿結果家屬表示，死者年紀大，有慢性疾病，「上週有感冒症狀，剛剛119到場量測體溫有發燒」。

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家屬先聯繫1999轉聯醫要報行政相驗，聯醫直接回覆「因為死者有相關症狀，所以不能報行政相驗，請警察到場處理，走司法相驗，他們不會到場」﻿。

貼文警得知原委，認是高風險案件，他先打給1922通報，再打給北市衛生局疾管課並請他們到場，結果收到的回覆竟然是「因為死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列的對象，也不是確診者，所以他們不會到場處理」要他直接報請檢察官司法相驗，如檢察官覺有必要，再讓法醫採檢！﻿

該警貼文說對方「是在哈囉」嗎，他說疫情期間相驗案件SOP是訂好看的嗎？這是疑似案例，衛生機關應該要到場的，居然直接說不來，再丟給地區衛生所，聯繫衛生所後，得到的答案，也是不會到場，因為司法相驗案件他們不會過來，所以死者、三位家屬他們也不會做採驗動作…

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後來他跟3位同事全副武裝到民眾家中，但使用的只是一般醫療口罩，距離遺體只有3步之遙，與家屬也都是近距離接觸，相驗後建議家屬去自費篩檢，結果晚間接到電話通知，3位家屬快篩「全部陽性」﻿。

員警貼文表示，當時他擔心安全措施有沒有做好？脫下裝備時有沒有注意反折？用酒精酒精消毒雙手、面罩、上下衣，一直回想，有沒有哪邊疏漏了，「沒把病毒帶回辦公室吧！」

當天他不敢回家，投宿旅館自主健康管理，吃完晚餐後瘋狂洗澡4次，那晚根本沒辦法安心睡﻿。隔天到醫院快篩，不敢回家或進辦公室，騎機車到象山登山口，在人煙稀少處坐在機車上吃早餐，3小時後接到陰性通知才鬆口氣，回分局洗澡兩次才趕回家。

他回家3天，除了洗澡脫下口罩，睡覺都戴口罩，連吃飯都要趕快吃，吃完趕緊再戴起來，每隔幾個小時就量一次體溫，深怕自己偽陰性；死者3名家屬後來PCR均陽性，法醫對遺體採樣發現死者PCR陽性﻿。

該警貼文表示，自知道死者PCR檢測陽性後，他每天看CDC的公布資料，死亡名單上完全沒有這件，直到這禮拜才在公布死亡案號中看到，當初，如果不是家屬有聽建議自費採檢，他們會再接觸多少人？更別說，對這四位確診者，他也是應該要被匡列的接觸者吧，但除了他自己三天自主管理外，他完全沒接到任何衛生單位的電話﻿。

最後他無奈說，衛生單位每次都以人力不足要求警方協助，但這遠超過行政協助範疇，並對衛生單位感到失望，質疑這樣的防疫作為台灣沒有在去年就大爆發真的是萬幸，「說多了都是幹，太多的無力感，反正，這場疫災我看不到盡頭。」

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