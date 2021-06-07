因應疫情實施三級警戒至6/28 司法院通令全國同步延長相關防疫措施

司法院外觀。（資料照）

2021/06/07 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕行政院因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今宣布全國第三級警戒期間從原本6月14日延長至6月28日，司法院基於防疫優先原則，並維持公務正常運作，今通令司法院及所屬法院等機關同步延長相關防疫措施。

司法院延長五大相關防疫措施如下：

一、暫緩開庭的原則及例外情形，並增列遠距視訊開庭的例外情形。

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疫情三級警戒期間，全國各級法院原則上仍暫緩開庭，但具時效性（如已定期宣判或羈押中被告案件）、緊急性（如證據保全事件）或其他有即時處理必要的案件，及個案符合遠距視訊（包含延伸法庭）的法令及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益情形的案件，仍得開庭，以確保民眾訴讀權益。

至於其他在法院及所屬機關內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動，亦依相關原則辦理，此外，其他審判及行政工作則如常進行。

二、暫緩辦理國民法官模擬法庭。

三、所屬同仁繼續實施居家辦公，以避免疫情擴散，但為維持公務正常運作，司法院及所屬法院等機關必須維持至少2分之1以上辦公人力。不過，所屬各機關人員如有COVID-19確診情形時，為免疫情擴大，授權機關首長在維持公務基本運作之前提下，斟酌確診者工作性質、接觸者數量及確診前足跡等因素，可不受2分之1以上到院辦公人力限制。

四、仍採彈性上下班制以為因應。疫情三級警戒期間，擴大彈性上班時間自上午7時30分至上午10時止，彈性下班時間配合調整為自下午4時30分至晚間7時止，以分散上下班人潮，避免疫情擴散

五、院外人士進入法院須採嚴格防疫措施，如欲進入法院，且有攜帶手機者，採取行政院版「簡訊實聯制作業方式」登記，至於應自主健康管理者若需進入法院，將由法院引導至戶外隔離安置區由專人處理。在各法院的聯合服務中心方面，有關訴訟輔導服務，僅受理電話及視訊線上諮詢；其他服務，改採郵寄、線上或多元繳費等方式，避免直接接觸。

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