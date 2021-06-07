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    維持「零確診」目標 北檢今晚「加料」消毒

    雙北地區近日成為疫情重災區，辦公地點緊鄰重災區萬華的台北地檢署，原排定的偵查庭期幾乎全數取消，北檢也趁人潮分流之際，加強署內的清潔消毒作業。（資料照，記者錢利忠攝）

    雙北地區近日成為疫情重災區，辦公地點緊鄰重災區萬華的台北地檢署，原排定的偵查庭期幾乎全數取消，北檢也趁人潮分流之際，加強署內的清潔消毒作業。（資料照，記者錢利忠攝）

    2021/06/07 12:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國三級警戒，轄區涵蓋全國政治、經濟中心的台北地檢署不敢大意，除超前部署將按鈴申告及收文改在北檢大門外，避免不必要人員進出，署內各辦公室也加強清消；據悉，北檢所在位置的司法新廈管委會前天（5日）才消毒，但無法確認有無添加「滅菌」藥劑，今晚北檢將再次緊急消毒，維持「零確診」的防疫目標。

    由於司法新廈（北檢、台北地院、法務部所在大樓）前天才消毒，為何北檢今晚又「緊急通知」消毒？北檢指出，只要經費允許，都會盡量提高滅菌消毒的頻率，今晚6時30分實施病毒防治及消毒殺菌（冠狀病毒、肺結核、流感等病毒）工作，是因前天司法新廈管委會的例行性消毒作業，無法確認有無添加「滅菌」藥劑，所以緊急補強。

    北檢辦公地點緊鄰北市萬華重災區，因應疫情3級警戒，原排定的偵查庭期幾乎取消，對照平日的眾多人潮，顯得空蕩許多，為方便民眾查詢庭期，北檢官網首頁也新增「庭期取消查詢」欄，有預定庭期或到案執行的民眾，除了可事先打電話詢問之外，也能上北檢官網查詢庭期取消狀況，避免撲空。

    另外，北檢檢肅黑金專組1名書記官日前向北檢回報，其租屋處室友曾快篩陽性，不過PCR核酸檢測則為陰性，雖然沒有出現人員確診的緊急狀況，北檢為避免出現防疫破口，也已請該組的書記官居家辦公。而北檢今晚的清潔消毒作業，也與書記官室友進行檢測一事無關。

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