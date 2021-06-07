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    8人廢棄市場喝酒聊天 警甕中捉鱉逮2人未戴口罩開單

    8人無聊沒事竟聚集廢棄市場喝酒聊天，警甕中捉鱉查獲2人未戴罩開單。（圖由民眾提供）

    8人無聊沒事竟聚集廢棄市場喝酒聊天，警甕中捉鱉查獲2人未戴罩開單。（圖由民眾提供）

    2021/06/07 10:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發燒，陳男等8人因無聊沒事，竟群聚鳳山區1處廢棄市場喝酒聊天，警方甕中捉鱉查獲2人未戴口罩，警方今依傳染病防治法開單舉發，移請衛生局裁罰3000至15000元。

    鳳山區北門里1處市場廢棄多年，近來被民眾檢舉有人群聚喝酒，附近住戶擔心害怕，憂心成為防疫破口，鳳山警分局文山所昨據報前往取締，出動6名警力多方包抄圍堵，當場甕中捉鱉8人喝酒聊天，其中有2人未戴口罩，照樣與人喝酒聊天。

    據了解，8人因無聊沒事做，竟聚在一起喝酒聊天，其中陳男、林男2人脫下口罩聊天；附近住戶不滿表示，一群人防疫期間還搞群聚，且喝酒一定要脫口罩，令人擔驚受怕，這樣行為很不應該。

    警方今針對2人依傳染病防治法開單舉發，移請衛生局裁罰3000至1萬5000元，雖未達防疫戶外10人開罰標準，警方勸說8人離開，避免造成地方困擾。

    文山所長王玉文呼籲民眾，疫情嚴峻，防疫期間應避免群聚，口罩要戴好戴滿，保護自己也是保護別人，共同防疫、確保安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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