有那麼嚴重嗎？偷拔鄰居1根蔥 婦被起訴判罰1000元

朱姓婦人偷拔鄰居1根蔥，不但被檢方起訴，還被法院判罰1000元。示意圖。（記者李立法攝）

2021/06/06 01:06

〔記者李立法／屏東報導〕朱姓婦人偷拔鄰居種的1根蔥，不但被檢方起訴，還被法院判罰1000元，格外罕見，微罪不罰的標準與司法裁量權拿捏尺度引發議論。

尹婦在家前種蔥自用，去年7月間，她發現蔥老是被偷拔，氣得報警，警方調閱路口監視器畫面，發現1名機車騎士停在尹婦家前，拔了1根蔥離去，循車牌追查，偷蔥賊竟是住在尹婦家對面的朱姓婦人，因竊盜屬公訴罪，雖然贓物是微不足道的1根蔥，警方仍決定送辦。

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檢察官偵辦後，依竊盜罪聲請簡易判決處刑，屏東地院簡易庭為此判罰朱婦1000元，得易服勞役；此案在司法圈引起議論，多半認為被告犯行輕微，若非頑劣不堪，檢察官應予不起訴或緩起訴處分，毋需耗費司法資源，法院也能予以緩刑，給被告自新機會。

有律師認為，本案從偵辦、起訴、判罰到執行，投入的司法資源與被告犯行不成比例，對於這類微罪案件，檢方應兼顧情理，善用法律賦予的裁量權，以免招來大砲打小鳥之譏。

屏東地檢署說，本案被告犯行雖輕，但被害人經常遭竊，無法原諒被告，當時雙方沒有和解，檢察官考量被告犯後態度及被害人感受，才決定聲請簡易處刑，並非以贓物價值為主要判斷依據，法院也作出罰金判決。

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