為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    有那麼嚴重嗎？偷拔鄰居1根蔥 婦被起訴判罰1000元

    朱姓婦人偷拔鄰居1根蔥，不但被檢方起訴，還被法院判罰1000元。示意圖。（記者李立法攝）

    朱姓婦人偷拔鄰居1根蔥，不但被檢方起訴，還被法院判罰1000元。示意圖。（記者李立法攝）

    2021/06/06 01:06

    〔記者李立法／屏東報導〕朱姓婦人偷拔鄰居種的1根蔥，不但被檢方起訴，還被法院判罰1000元，格外罕見，微罪不罰的標準與司法裁量權拿捏尺度引發議論。

    尹婦在家前種蔥自用，去年7月間，她發現蔥老是被偷拔，氣得報警，警方調閱路口監視器畫面，發現1名機車騎士停在尹婦家前，拔了1根蔥離去，循車牌追查，偷蔥賊竟是住在尹婦家對面的朱姓婦人，因竊盜屬公訴罪，雖然贓物是微不足道的1根蔥，警方仍決定送辦。

    檢察官偵辦後，依竊盜罪聲請簡易判決處刑，屏東地院簡易庭為此判罰朱婦1000元，得易服勞役；此案在司法圈引起議論，多半認為被告犯行輕微，若非頑劣不堪，檢察官應予不起訴或緩起訴處分，毋需耗費司法資源，法院也能予以緩刑，給被告自新機會。

    有律師認為，本案從偵辦、起訴、判罰到執行，投入的司法資源與被告犯行不成比例，對於這類微罪案件，檢方應兼顧情理，善用法律賦予的裁量權，以免招來大砲打小鳥之譏。

    屏東地檢署說，本案被告犯行雖輕，但被害人經常遭竊，無法原諒被告，當時雙方沒有和解，檢察官考量被告犯後態度及被害人感受，才決定聲請簡易處刑，並非以贓物價值為主要判斷依據，法院也作出罰金判決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「實聯制」加監視器建功 男子上賣場順手牽羊被逮
    2021/06/02 10:16

    「實聯制」加監視器建功 男子上賣場順手牽羊被逮
    偷薑1萬公斤偷到腰受傷 竊嫌被逮時還沒好
    2021/05/15 21:51

    偷薑1萬公斤偷到腰受傷 竊嫌被逮時還沒好
    阿兵哥生活費屢遭竊 竟是同袍幹的！
    2021/03/15 19:13

    阿兵哥生活費屢遭竊 竟是同袍幹的！
    賊偷蒜苗全都錄 4小時後落網
    2021/03/03 11:16

    賊偷蒜苗全都錄 4小時後落網
    熊貓女外送員「一兼兩顧」 上樓送餐順手偷鞋被拍到了
    2021/02/22 00:44

    熊貓女外送員「一兼兩顧」 上樓送餐順手偷鞋被拍到了
    所託非人！出遠門留鑰匙給男友 140萬家當竟不翼而飛
    2021/02/03 22:47

    所託非人！出遠門留鑰匙給男友 140萬家當竟不翼而飛
    社會今日熱門
    把童摔腦死 冷血教練求重刑
    2021/06/05 05:30

    把童摔腦死 冷血教練求重刑

    染疫無人知？北投1家皆長者 3人猝死 女兒高燒快篩陽
    2021/06/05 05:30

    染疫無人知？北投1家皆長者 3人猝死 女兒高燒快篩陽

    騙買疫苗 中國詐團訛16台人
    2021/06/05 05:30

    騙買疫苗 中國詐團訛16台人

    又見醫療暴力／67歲男攻擊護理師 搭小黃落跑
    2021/06/05 05:30

    又見醫療暴力／67歲男攻擊護理師 搭小黃落跑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播