北投一家四口3死1確診 檢方：死者初步排除他殺

台北市北投區一戶人家年邁父母、大兒子陳屍家中，而獨自倖存女兒確診染疫。（翻攝資料照）

2021/06/05 16:45

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市北投實踐街一戶高姓人家，昨天（4日）傳出3人死亡、1名女性發燒，警政與衛政單位趕緊協助倖存女子送醫並採驗，今天確定感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。3具遺體交由士林地檢署相驗，目前初步排除他殺，至於死因是否與染疫有關，須待檢驗結果出爐才能確定。

士檢昨天接獲警方通報，隨即啟動司法調查，今天得知倖存女子確診，立刻派法醫前往殯儀館，採驗3名死者檢體，送交衛政單位進行武肺檢測，目前結果尚未出爐，無法判定3人的死因是否與武肺有關。

請繼續往下閱讀...

檢察官勘驗現場，未發現外力介入痕跡，3名死者遺體也沒有發現致命傷口，初步排除他殺，但仍須等待武肺檢驗結果出爐，才能研判死因，製作死亡證明書後，再將遺體發交家屬辦理後事。

死者分為93歲父親、88歲母親與71歲的大兒子，倖存的則是53歲女兒。住台中的次子近日屢屢無法和家人取得聯繫，昨天察覺不對勁，報警並趕返家中，結果發現年邁的父母和特意自萬華住處躲回老家「避難」的大哥都陳屍房內，現場僅有精神障礙的妹妹不斷說著：「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法