排屍臭毒水全鄉聞！黑心紙廠老闆重判4年 沒入+罰款近億元

彰化檢警發現廢水槽內設置暗管，將未處理呈厭氧狀態廢水匯流排放置排水溝。（彰化地檢署提供）

2021/06/05 00:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉華德美紙廠偷排未經脫水處理的紙污泥廢水，產生有毒氣體硫化氫超標19倍，讓附近經常瀰漫一股「屍臭味」，居民睡覺時要戴口罩、刷完牙要嚼口香糖，連檢警人員稽查時還發生昏眩，全案經過2年半審理，彰化地院近日審結，將負責人洪成國依廢棄物清理法判處有期徒刑4年，併科以罰金1000萬元，沒收8557萬犯罪所得。

彰化檢方說，偵查時就發現洪姓業者為己私利，會將產生硫化氫的污水偷排至會經過民生住宅的排水溝，致民宅內產生噁臭，揮之不去，造成民眾身心受創，其排廢方式與五金工廠偷排重金屬至大排水溝，造成農田水污染手法同樣可惡，可說完全沒善盡社會責任，甚至造成公共危險可能，因此以違反廢棄物清理法第46條第二款非法清理廢棄物罪起訴，並建請法官清勿輕判且勿予緩刑，以儆效尤。

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判決書指出，華德美公司以回收廢紙生產紙容器為主，負責人洪成國（64歲）明知製成產出的廢水紙漿污泥在厭氧狀態下會釋出硫化氫等有毒氣體，仍然從2012年7月至2017年10月陸續排出有毒廢水至員林市西安南路道路側溝等，致使危害當地空氣品質，10多位居民證人說，每天中午1、2點及半夜12點後，屋外、屋內都會瀰漫像蛋白質腐爛的味道，睡到一半會醒來，刷牙洗完臉後還要吃口香糖，不然會受不了。

2017年9月彰化檢方獲報調查，有稽查人員準備深入溝渠採證時，因吸入過多硫化氫，一度發生動作遲緩、昏眩等狀況，只好趕緊撤離，最後配戴防毒面具進入溝渠，僅打開水溝蓋，還沒進入水溝，偵測儀就已經爆表，超過100PPM，（事後查證為199.1PPM）。

彰化地院審理，洪成國不依環保計畫處理流程，還反設置繞流管、電子切換器等偷排、稀釋廢水機關，同時規避主管機關查緝，顯然為貪圖一己之利，置國人健康、環境生態不顧，再由全民承擔生態浩劫，犯罪手段惡行重大，且未坦承所有犯罪，審酌後，依違反廢棄物清理法第46條第二款非法清理廢棄物罪、水污染防治法，處4年徒刑及1000萬元罰金。

另外，該案不法得利範圍，於證據法則上不適用嚴格證明，適用自由證明，得選擇合適推估方式，計算華德美紙廠自2012年7月至2017年10月總廢水量、產生污泥量、應支出電費、處理費等共8421萬元含利息136萬元，共8557萬多元。全案可上訴。

稽查人員必須戴上防毒面具，才能在充滿硫化氫的排水溝渠內採樣。（彰化地檢署提供）

彰化檢方與環保署中區督察大隊等單位到華德美紙廠蒐證。（彰化地檢署提供）

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