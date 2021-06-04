澎湖西南海域有凶器！中國抽砂船半沉漂流 往來船隻注意

中國抽砂船上個月15日在澎湖西南海域翻覆半沉，隨著海流四處亂漂流。（澎湖海巡隊提供）

2021/06/04 19:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一艘中國抽砂船上月15日在澎湖西南方海域翻覆載浮載沉，船上8名船員5人獲救，其中1人死亡，另有3人失蹤，半沉船體在海面上漂流，對於來往作業船隻造成威脅。交通部航港局說，將發布航船布告，通知來往船隻注意。

據了解，中國抽砂船翻覆半沉海域，位在台灣淺堆附近，原本就是澎湖漁民作業的傳統漁場，抽砂船體積龐大，要在茫茫大海中將它拖回岸邊，算是極為困難的浩大工程，事隔半個月，中國抽砂船仍在那裡載浮載沉，如同一處會移動的暗礁、不定時海上炸彈。

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在沉船附近作業的澎湖漁民說，半沉中國抽砂船漂流位置，位於東經118°20、北緯 23°10，海域深度約30米，隨著海流四處亂漂流，白天作業時可以注意到，若是晚上海象天候不佳，則可能會直接撞上，造成嚴重船難，希望相關單位能夠派人協助處理，保障漁民及漁船海上作業安全。

交通部航港局說，中國抽砂船屬於對岸中國財產，又是海上漂流物，該處海域接近海峽中線，管轄權未定，僅能先行發布航船通報，加裝GPS虛擬浮標定位，警告來往船隻注意；相對半沉中國抽砂船處理狀況較為複雜，擱淺在西吉嶼的貨輪則相對簡單，經公告船主不出面處理後，航港局直接委託拆除作業，現已接近完工。

西吉嶼擱淺貨輪，已由航港局發包進行拆除作業。（澎湖海巡隊提供）

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