警扮嫖客查賣淫怕染疫 沒等妹洗完澡「穿著衣服就捉」

在桃園「暗黑界」賣肉牟生郭姓女子，南下躲疫情順便攬客。（記者黃佳琳翻攝）

2021/06/04 17:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕過去警方偵辦賣淫案件，喬裝嫖客約妹到旅館開房時，都會等到賣淫女洗好澡、圍著浴巾走出浴室，再表明身分逮人，但目前正值武漢肺炎疫情爆發期間，高市刑大幹員3日逮捕2名涉嫌在疫情期間賣淫的林姓和郭姓女子時，因擔心跟妹有太多「人與人的連結」，在她們敲門進入房間時就直接表明身分逮捕2人。

高市刑大指出，23歲擁有E奶好身材的郭姓女子，本來在桃園「暗黑界」賣肉牟生，但台灣北部疫情爆發，她躲來南部接客，3個禮拜來只接到10位客人，其中1個還是警察，她落網後直呼「疫情害我生意差」。

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高雄刑大同日也逮捕另名34歲C奶的林姓女子，她在網路自稱只有23歲，還特地修圖裝成嫩妹在網路攬客，員警假裝喬客等在鳳山區某旅館時，等到林女敲門進入房間，員警當場表明身分，林女見狀想跑也來不及。

警方指出，郭女和林女都是透過LINE群組對外攬客，她們透露，疫情期間，生意相當不好做，過去一天至少可以接3組客人，現在有時候3天都等不到1個客人，警方除逮捕郭、林兩人送辦外，連在外等候接送的馬姓和曾姓男子也一併被逮；訊後除依社維法和妨害風化罪嫌送辦外，也將他們4人依違反傳染病防治法一併函送衛生局裁罰。

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34歲C奶的林姓女子，她在網路自稱只有23歲，還用特地修圖裝成嫩妹在網路攬客。（記者黃佳琳翻攝）

林姓（左）和郭姓（右）女子在疫期期間仍下海賣淫被逮。（記者黃佳琳翻攝）

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