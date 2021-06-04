為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    見保護令挑深夜砍妻 家暴男改口認罪獲減刑

    許男持刀猛砍妻子，因認罪獲判6年徒刑定讞。（示意圖）

    許男持刀猛砍妻子，因認罪獲判6年徒刑定讞。（示意圖）

    2021/06/04 11:00

    〔記者溫于德／台北報導〕許姓家暴夫恐嚇妻子遭聲請保護令，更引發他不滿，趁妻子熟睡時持菜刀猛砍，幸妻子忍痛裝死逃過一劫，至於自戕的許男也獲救。許男在高等法院審理期間改口認罪，並獲妻子（案發後離婚）原諒；高院故撤銷新北地院依殺人未遂罪判他入獄8年6月的原判決，減刑改判6年。最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，家住新北市板橋區的55歲許男，從事貨運司機，時常酒後叫囂，甚至毆打妻子。前年底，許男再度恐嚇妻子稱：「妳殺我，我殺妳，兩個孩子在世間就好」，妻子嚇得趕緊向法院申請保護令獲准。

    去年3月21日，許男看到保護令通知函，心生不滿，隔日凌晨2時許趁妻子熟睡之際，持菜刀亂砍一通，導致妻子腹、背部等多處穿刺傷，大、小腿、大腸損傷、右大拇指肌腱斷裂，傷勢嚴重；幸好妻子機警應對，忍痛閉氣裝死。

    許男見狀，到廁所清洗兇刀，再返回探妻子鼻息發現已無氣息，未再行凶，也讓妻子自握兇刀，疑似想營造妻子輕生假象，之後許男再自刺腹部，痛得叫出聲。妻子誤以為可以脫身，報警求救之際卻卻被許男搶走電話，幸警消人員在夫妻爭執時趕到，並將2人送醫，均無生命危險。許男被依殺人未遂罪起訴。

    地院審理時，許男辯稱是先自砍才砍妻子，並否認殺妻意圖，另還打開大門讓警消進入救援，請求減刑，但依舊被認定惡行重大，依殺人未遂罪重判8年6月。

    許男在高院審理時改口認罪。高院指出，許男僅因見到保護令就對妻子行凶，造成妻子嚴重受傷，還阻止妻子自救，犯案情節嚴重，但審酌上訴期間已與妻子達成和解，並獲妻子原諒，依法改判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    汐止姊弟戀夫妻談離婚爆口角 夫刺傷妻後逃逸
    2021/05/21 09:56

    汐止姊弟戀夫妻談離婚爆口角 夫刺傷妻後逃逸
    殺妻箱屍案兇嫌逃亡曾躲萬華 南投看守所加強防疫
    2021/05/19 11:11

    殺妻箱屍案兇嫌逃亡曾躲萬華 南投看守所加強防疫
    南投縣驚傳殺妻箱屍案 凶嫌落網曾藏匿萬華 檢警防疫高規格
    2021/05/18 21:57

    南投縣驚傳殺妻箱屍案 凶嫌落網曾藏匿萬華 檢警防疫高規格
    砍老妻8刀被捕 78歲翁在警局一直翻舊帳、抱怨與妻生活瑣事
    2021/05/03 10:04

    砍老妻8刀被捕 78歲翁在警局一直翻舊帳、抱怨與妻生活瑣事
    中市4個月兩起殺妻案 都拍到「夫拖行李箱」
    2021/03/13 05:30

    中市4個月兩起殺妻案 都拍到「夫拖行李箱」
    社會今日熱門
    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處
    2021/06/03 19:39

    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩
    2021/06/03 18:33

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救
    2021/06/03 18:39

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字
    2021/06/03 23:17

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播