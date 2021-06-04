見保護令挑深夜砍妻 家暴男改口認罪獲減刑

許男持刀猛砍妻子，因認罪獲判6年徒刑定讞。（示意圖）

2021/06/04 11:00

〔記者溫于德／台北報導〕許姓家暴夫恐嚇妻子遭聲請保護令，更引發他不滿，趁妻子熟睡時持菜刀猛砍，幸妻子忍痛裝死逃過一劫，至於自戕的許男也獲救。許男在高等法院審理期間改口認罪，並獲妻子（案發後離婚）原諒；高院故撤銷新北地院依殺人未遂罪判他入獄8年6月的原判決，減刑改判6年。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，家住新北市板橋區的55歲許男，從事貨運司機，時常酒後叫囂，甚至毆打妻子。前年底，許男再度恐嚇妻子稱：「妳殺我，我殺妳，兩個孩子在世間就好」，妻子嚇得趕緊向法院申請保護令獲准。

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去年3月21日，許男看到保護令通知函，心生不滿，隔日凌晨2時許趁妻子熟睡之際，持菜刀亂砍一通，導致妻子腹、背部等多處穿刺傷，大、小腿、大腸損傷、右大拇指肌腱斷裂，傷勢嚴重；幸好妻子機警應對，忍痛閉氣裝死。

許男見狀，到廁所清洗兇刀，再返回探妻子鼻息發現已無氣息，未再行凶，也讓妻子自握兇刀，疑似想營造妻子輕生假象，之後許男再自刺腹部，痛得叫出聲。妻子誤以為可以脫身，報警求救之際卻卻被許男搶走電話，幸警消人員在夫妻爭執時趕到，並將2人送醫，均無生命危險。許男被依殺人未遂罪起訴。

地院審理時，許男辯稱是先自砍才砍妻子，並否認殺妻意圖，另還打開大門讓警消進入救援，請求減刑，但依舊被認定惡行重大，依殺人未遂罪重判8年6月。

許男在高院審理時改口認罪。高院指出，許男僅因見到保護令就對妻子行凶，造成妻子嚴重受傷，還阻止妻子自救，犯案情節嚴重，但審酌上訴期間已與妻子達成和解，並獲妻子原諒，依法改判。

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