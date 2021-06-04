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    結婚17年變「基佬」男子花450萬換「自由」

    莊婦請徵信社調查，發現丈夫多次和「小王」到鳳山某汽車旅館開房，示意圖。（翻攝汽車旅館臉書粉專）

    莊婦請徵信社調查，發現丈夫多次和「小王」到鳳山某汽車旅館開房，示意圖。（翻攝汽車旅館臉書粉專）

    2021/06/04 10:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓婦人和丈夫結婚17年後，她意外發現老公出軌，對象竟然還是男性，她氣得和老公辦離婚，老公花了450萬換得「自由身」，莊婦仍不甘心向「小王」黃男提告求償60萬，但法官認為黃不知對方已婚，駁回莊婦之訴。

    判決指出，邱姓婦人和丈夫在2003年結婚，婚後兩人育有2女；去年4月間，莊婦發現老公平常使用的袋子內有潤滑劑、保險套、汽車旅館住宿折價券等物品，幾天後又發現袋子內有汽車旅館發票，莊婦致電旅館詢問，才知道發票上金額是租用汽車旅館房間3小時的費用。

    莊婦懷疑丈夫外遇，委請徵信社幫忙調查丈夫行蹤，果然發現丈夫和黃姓男子多次利用平常日下午秘密出遊，1個多月時間至少進出汽車旅館達6次，共同出遊至少10餘次；莊婦與丈夫攤牌，丈夫坦承出軌，和妻子調解離婚時，還花了450萬換得自由身。

    離婚後的莊婦心有不甘，想不通枕邊人怎麼會變成同志，更讓她罹患環境適應障礙伴有混和性情緒特徵的精神病症，於是她向破壞婚姻的黃男求償60萬元；高雄地院審理時，黃男坦承經由交友軟體認識莊女丈夫，他因無法想像同性戀者尚有異性配偶，甚至組成家庭育有子女，於是放心跟對方交往，直到被告後才知道對方是已婚身分，自己無意破壞莊女的家庭和婚姻。

    法官傳喚莊女丈夫出庭，他坦承透過交友軟體認識黃男，且他在網路上暱稱是「Brian」，沒有透過本名，交友軟體資訊欄都是載明單身，也沒有告知告知對方自己結婚有小孩；法官採信黃男和莊女丈夫的說詞，認定黃男是在不知情的狀態下和已婚男子交往，主觀上沒有故意或過失侵害莊婦配偶權、力因此判莊婦敗訴，可上訴。

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