暴力集團土法煉鋼養打手 竟定期考核狼性、兇狠度與忠誠心

打手訓練基地內，設於中市大雅區一處工廠內。（資料照）

2021/06/03 23:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子管芥寬受線上賭博網站的金主委託，在大雅區成立打手訓練基地，招募20多人培訓，想藉此拓展賭博版圖，卻懷疑手下連紹雄與外人勾結挖人，涉嫌率眾打斷連男手腳，進而於今年2月爆發集體鬥毆事端，連男被活活打死；外界好奇如何培育打手？依據檢警查扣的打手「考核簿」，培訓方法主要是土法煉鋼，包括舉重、跑步等體能訓練，以及搏擊格鬥訓練，管男居然會從狼性、兇狠度與忠誠心三面向考核。

大雅警方於案發時搜索，查獲3人抱著22份「考核簿」與帳冊，躲在工廠（基地）後方農田內，這22份「考核簿」中，有管男詳細記載的各種圍事、鬥毆任務，以及22名打手的考核評語，此一基地分成現場負責人、小組長、打手等三層組織，月薪依序為20萬、7萬、4萬至5萬元，有趣的是，主動上繳存摺，願意當詐欺集團人頭帳戶的打手，忠誠度考核會提升，可望撈到小組長一職。

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依「考核簿」記載，這群打手平時要參加歡送入獄、公祭、支援打架等任務，例如去年4月27日群聚台中地檢署，向到案入獄的張姓槍砲犯「惜別」，還一度引發行車糾紛，去年8月29日凌晨於一家KTV鬥毆，11月15日凌晨支援爭風吃醋的鬥毆，至於待命圍事部分，則有「109年8月30日部隊集合海七（酒店）外待命」等。

有趣的是，管男與打手於偵查中，宣稱此基地是培育到菲律賓當保鏢，或當健身教練的健身中心，檢方質疑為何有薪水可領？為何沒有外語課程？管男等人為之搪塞。

已知的22名打手年齡介於20至32歲，管男會從狼性、兇狠度與忠誠心考核，例如打死連男的李勇呈，管男考評卻是「兇狠性不足，憨直憨膽」，同樣涉嫌打死連男的方姓少年，則是「兇狠度未看得出來」，「肯吃苦不怕打，需日漸染黑，黑了氓氣（指流氓氣息）才能出來」，至於管男評價最高的是一位原住民（在逃中），「白紙已逐漸染黑、武將之人才、兇狠性從格鬥訓練時能看見，有狼性的人員」。

兇狠度就是靠格鬥擂臺（圖右）訓練。（記者張瑞楨翻攝）

警方衝入打手訓練基地內控制現場，之後查扣22份的打手考核簿。（記者張瑞楨翻攝）

警方共逮捕打手等惡徒26人，但仍至少8人在逃。（資料照）

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