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    首頁　>　社會

    防重案兇手登門尋仇 被害人可提前獲知出獄訊息

    法務部表示，會視平台及系統運作情形，研議能否逐步開放於一般案件均可適用，擴大保護範圍。（記者吳政峰攝）

    法務部表示，會視平台及系統運作情形，研議能否逐步開放於一般案件均可適用，擴大保護範圍。（記者吳政峰攝）

    2021/06/03 22:40

    〔記者吳政峰／台北報導〕我國刑事訴訟架構為法官、檢察官、律師三角關係，被害人只能依附在檢察官下，地位模糊，有時直到被告上門尋仇，才知道對方已出監，驚恐萬分。為了解決保障不足問題，司法院與法務部共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，七月起，重大刑案的被害人可向檢察官或法院聲請獲知被告的訴訟動態，還可表達是否同意被告假釋，強化主體性。

    我國司法改革長期重被告、輕被害人，主因在於制度認為檢察官代國家追訴犯罪，被害人權利已獲保障，但長期運作的結果，變成只有檢察官或法官認為有必要傳喚被害人或家屬到庭時，才會與其聯絡，其餘案件過程均不會告知。

    曾有被害人直到被告上門尋仇，才知道對方已出監，連找避難所的機會都沒有；也有人抱怨看到新聞報導才知道開庭進度，有被突襲的感覺，時代力量立委、小燈泡母親王婉諭就曾痛批司改「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」

    面對外界質疑聲浪，司法院與法務部決定共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，七月起，重大犯罪案件（例：殺人、重傷、性侵害、強盜、擄人勒贖及其他檢察官認有必要通知）的被害人或家屬，若有獲知訴訟資訊的意願，可在訴訟的任何一個階段，向檢察官或法院聲請「開啟通知程序」。

    通知的方式，由受理聲請的院檢機關核准聲請後，開始建立被害人刑事訴訟資訊，並上傳至系統平台，如遇有應告知事項，偵查中為檢察官對被告的強制處分（例：具保、聲請羈押、停押等）及偵查結果（例：起訴、不起訴、緩起訴等）；在審判中，包括法院強制處分情形及判決結果（例：無罪或判刑）等；執行中則是受刑人入監、申請假釋及出監等。三階段中的任一動態，系統均會主動通知。

    聲請資訊獲知獲准的被害人，會在不同階段，分別收到系統以電子郵件方式寄送通知，隨時掌握訴訟進度，保障知的權利。此外，被害人也可透過系統提供反饋，例：收到加害人即將提報假釋的通知時，若對假釋有意見，可透過該平台傳送，假釋審查委員會收到意見書後，需納入假釋准駁的考量因素內。加害人若獲准出監，被害人或其家屬則會提早獲得通知，以利視情況採取因應防範措施，避免二度傷害。

    法務部表示，會視平台及系統運作情形，研議能否逐步開放於一般案件均可適用，擴大保護範圍。

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