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    首頁　>　社會

    飲料店女員工與男同事倉庫「連結」 店長稱「幫隱瞞」卻挨告

    飲料店江姓店長對離職女員工稱「有妳跟男員工在倉庫內的性行為畫面」，並稱「我會幫妳隱瞞」，被劉女控告恐嚇罪，桃檢調查認為尚不構成，偵結以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    飲料店江姓店長對離職女員工稱「有妳跟男員工在倉庫內的性行為畫面」，並稱「我會幫妳隱瞞」，被劉女控告恐嚇罪，桃檢調查認為尚不構成，偵結以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    2021/06/03 16:35

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區1家飲料店劉姓女員工因突然要離職，江姓店長因班表排妥、措手不及，要求女員工留下幫忙，對女方稱「有妳在倉庫內與男員工性愛畫面」、「會幫妳瞞著妳老公」，結果被女員工狀告恐嚇及妨害秘密罪；檢方調查認為江男的說法不構成恐嚇罪，而妨害秘密部分經劉女撤告，偵結對江男以不起訴處分。

    桃園地檢署調查，35歲的江男為某知名連鎖飲料店店長，去年9月29日晚間，他因劉女突然告知要離職，因班表已經排妥，將大感困擾，透過LINE打電話對劉女稱「有妳在店內與男同事在倉庫內發生性行為畫面」，並以訊息提及「妳昨天突然就不上班了，這是互相的」、「我會幫妳隱瞞」、「幹嘛一直要把事情挖出來」等語。

    劉女對此提告江姓店長以此要她留下繼續上班，還稱「不然要將影片的事情告知妳老公」或其他人，讓她心生恐懼，狀告恐嚇及妨害秘密罪。

    檢察官調查認為，恐嚇危害安全罪的成立，須以加害生命、身體、自由、名譽及財產等惡害通知他人；江被傳喚調查時，否認以性愛畫面恐嚇劉女繼續上班，而是「會幫妳隱瞞」等語，尚難以此認為江男有恐嚇劉女情事，而妨害秘密部分經劉女撤回告訴，因此偵結對江男以不起訴處分。

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