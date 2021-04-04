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    首頁　>　社會

    高職師帶女學生開房嘿咻 2次賠55萬

    情境圖

    情境圖

    2021/04/04 12:47

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕30多歲巫姓男子於2018年擔任某高職教師期間，結識未滿16歲的瑄瑄（化名），2人短暫交往5天，巫男卻在這期間帶小女友到汽車旅館嘿咻2次，完事後還買手機給她。事後，瑄瑄家人得知此事，對巫姓教師提告。基隆地院近日審結，認定巫男觸犯妨害性自主罪，判處有期徒刑6月，考量巫男願賠償55萬元與瑄瑄達成和解，予以緩刑3年。

    檢警調查，巫姓男子於2018年4月起至2019年間在基隆某高職內任職，負責機械維修相關課程，教學時結識就讀高一的少女瑄瑄，兩人互有好感，便決定交往。

    巫男於2018年9月8日凌晨帶著女學生瑄瑄到桃園市某家汽車旅館內休息，趁著瑄瑄有幾分酒意，愛撫對方後，發生第一次性關係；當日晚間，又要求瑄瑄幫自己口交，接著發生第二次性關係。

    隔日兩人一同到淡水遊玩，返回基隆時，巫男帶著瑄瑄到通訊行內購買新手機，整個相處過程就像一般交往中的情侶。

    瑄瑄事後向社工表示，曾與巫姓教師發生性關係，且也通報該校教官，校方則通知家長陪同瑄瑄到警局提告。

    檢警偵訊時，瑄瑄表示自己與巫男發生性關係時，曾多次表達自己不願意，後來是在對方半推半就之下，才與巫男發生關係；巫男則一度否認犯行，表示自己只有撫摸瑄瑄胸部並親吻對方，但兩人並沒有發生性關係。

    法院審理時，巫男才改口坦承犯行，並與瑄瑄及其父親協調，巫男表示願先支付10萬元和解金後，再分30期支付45萬元，共賠償55萬元，雙方達成和解。

    法官調查，巫男與少女發生性關係後，均有空檔及充裕時間讓她向外求助，但瑄瑄非但未求助，還持續與對方發生關係，可見並非在違反其意願下發生性關係；考量雙方已經達成和解，且巫男目前從事汽修工作月收入只有2萬餘元，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交2罪，各處巫男有期徒刑5月，應執行有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間內付保護管束。

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