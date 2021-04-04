維大力？警臨檢認錯人 非裔美籍男星妙回：我不是義大利

非裔美籍男星杜力遇到警方臨檢，幽默回應。（民眾提供）

2021/04/04 00:46

〔記者王捷／台南報導〕台南警方2日凌晨臨檢，遇到一名非裔男子掛著口罩，以為是經典汽水廣告的主角伊馮，向他開玩笑說：「維大力？」沒想到認錯人，原來他是另一位非裔美籍男星，他配合臨檢，幽默回答說：「我不是義大利啦，我是杜力。」

台南上個月經歷治安混亂時期，為了讓民眾有感，不定期擴大臨檢，提高見警率，尤其警二分局、四分局與五分局，轄內娛樂場所、流動人口多，讓分局備感壓力，但臨檢也會遇到有趣的事。

請繼續往下閱讀...

2日凌晨警方臨檢娛樂場所，遇到非裔男子，以為他是伊馮，拿汽水廣告梗搭訕，沒想到杜力拉下口罩，向警方幽默說：「我不是義大利啦，我是杜力。」還跟警員擊掌，配合臨檢，最後告訴警方辛苦了，讓這次臨檢有特別的體驗。

杜力是非裔美籍藝人，曾在成功大學念碩士，他是綜藝節目「二分之一強」固定班底，除了臨場反應風趣，還有一副好歌喉，也成立自己的音樂公司，去年4月世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣民眾對他人身攻擊有種族歧視，杜力曾經公開批評，要譚德塞不要「哭哭」，他在台灣多年不曾感受到歧視，要世界衛生組織了解台灣、幫助台灣。

對於被認成伊馮一事，杜力的經紀公司回應，杜力因為外型、打扮常被誤認成伊馮，不過他不會生氣，因為他在台灣住了17年，總是能用台式幽默回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法