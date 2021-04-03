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    台鐵出軌》奪50條人命！釀禍包商50萬交保 檢方將提抗告

    檢警昨晚前往李義祥的公司搜索。（記者王錦義翻攝）

    檢警昨晚前往李義祥的公司搜索。（記者王錦義翻攝）

    2021/04/03 13:25

    ［記者王錦義／花蓮報導］義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌、50人死亡，今天花蓮地檢署向法院聲押負責人李義祥，法院上午10點開羈押庭，法官審理後今天下午裁定50萬元交保限制住居，花蓮檢方表示將提出抗告。

    由於李義祥指定的律師不在花蓮，花蓮地方法院指派法扶律師到庭協助辯護，對於開庭結果，法扶律師表示不方便透露案情後離開。而檢警昨晚有去李的公司搜索，並帶回幾箱的資料，李的住處大門深鎖無人回應，李男的鄰居說，從小看李義祥長大，爸爸做工程後來跟著學，開公司發展起來，一家五代都住在花蓮，幾年前結婚搬出去住育有一子。

    昨天滑落邊坡肇事的吊卡車，屬工程小包「義祥工業社」所有，義祥工業社是施工廠商東新營造公司的下包，把吊卡車開到斜坡處亂停的就是義祥工業社負責人李義祥，他同時擔任工地主任。依花蓮縣政府及經濟部公司登記資料，義祥工業社登記資本額約200萬元，義程營造資本額為1200萬元；而得標這項工程的東新營造有限公司為甲級營造廠，登記資本額為1.3億元。

    有網友找出「義祥工業社」街景表示：「看起來像廢墟...」名嘴李正皓也在臉書上說，能標下這工程，關鍵不在義祥工業社，真正大戶是李義祥的另一間公司義程營造有限公司。他將2015到2020年義程營造接到的政府標案列出，五年有19個標案、標案總金額將近2億元。

    不過義程營造另有位於中央路三段的大廠房，昨天檢方搜索後，工程行大門深鎖，廠房後方還停了幾輛工程車。

    花蓮地院法官裁定李義祥50萬元交保限制住居，花蓮檢方表示將提出抗告。（記者王錦義攝）

    花蓮地院法官裁定李義祥50萬元交保限制住居，花蓮檢方表示將提出抗告。（記者王錦義攝）

    義祥工業社登記的地址外觀看起來像廢墟，不過公司另有他處。（記者王錦義攝）

    義祥工業社登記的地址外觀看起來像廢墟，不過公司另有他處。（記者王錦義攝）

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