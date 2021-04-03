台鐵出軌》目睹小女孩破碎遺體 消防員忍住悲傷繼續搶救

宜蘭縣消防局派員支援花蓮太魯閣事故。（記者蔡昀容翻攝）

2021/04/03 11:26

［記者蔡昀容／宜蘭報導］太魯閣號意外釀成大量傷亡，北部縣市消防局紛紛派員趕往現場支援，宜蘭昨天派出16輛車、40名消防、救護人員，不少人是停休趕回崗位支援和待命，昨天晚間9點左右和其他縣市消防局撤隊。消防人員分析，這次搜救比2018年普悠瑪事故還要困難；搜救人員目擊，有小女孩上、下半身分離，雖然看了很難受，但仍要繼續搜救任務。

宜蘭縣觀音分隊分隊長李大千，昨天帶領宜蘭縣第一批16名人員，10點26分左右趕抵現場，搜救4、5、6節車廂，由於車廂扭曲變形、緊貼牆壁，搜救人員要沿著牆壁鑽縫隙，或是趴在火車底盤爬進去搜救，並帶上破壞器材和照明燈。

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李大千說，沿路都看得到完整遺體或屍塊，但第一時間先搶救生還者，從第四節車廂送出一名女性重傷患者，同時也送出一名男性死者；人員後續也蒐尋屍塊，看到就趕快搬，撿了兩袋，希望盡量能讓屍體完整，安慰亡者家屬。

冬山分隊小隊長藍炳智也隨後抵達現場支援。藍炳智有搜救普悠瑪事故的經驗，他分析，這次搜救難度更加困難，首先是光線問題，隧道內很暗，需要照明設備進去，沒有照到光的地方視線較差；第二是空氣味道較不好聞，增加搜救人員的心理壓力；第三是現場部分地方空間狹小，大型破壞機具無法進入，只能靠人員攜帶電動式破壞器材進去。

藍炳智說明，隧道內有很多受難者被大型設施壓著，有的甚至整個壓在列車之下，大型機具無法進到隧道，第一時間較難移除。

有搜救人員表示，經過第六節車廂時，看到一個小妹妹身體分離，上半身在車廂地板上，下半身在鐵軌上，中間靠細細一條東西連接著，血肉模糊，令人看了相當不忍，但當下大家只能忍住悲傷，趕快救出受困民眾和遺體，無法想太多。

宜蘭縣消防局派員支援花蓮太魯閣事故。（記者蔡昀容翻攝）

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