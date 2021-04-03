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    台鐵出軌》「我可以再抱抱她嗎...」受傷父找到OHCA女兒心碎！

    台鐵太魯閣昨天（2日）發生重大出軌意外，造成50死162傷。（資料照）

    台鐵太魯閣昨天（2日）發生重大出軌意外，造成50死162傷。（資料照）

    2021/04/03 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）發生重大出軌意外，造成50死162傷，現場許多家庭破碎，有救難人員在臉書撰文，說起讓他印象最深刻的一幕，當時一名父親先獲救，兩名女兒陸續被找出，大女兒受傷，但小女兒OHCA（無呼吸心跳），父親一句「可以讓我再抱抱她嗎」，讓身為人父的救難隊員內心崩潰，只能強忍悲傷繼續救援。

    網友在臉書社團「爆廢1公社」轉貼救難隊友人的文章，文章內說，在進入車廂救援過程中，一名中年男子跛著腳站起來，神情淡定但略顯痛苦，該救難人員將男子背起移動至安全處等待後送，男子則在他耳邊不只一次的提到，「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來」。

    救難人員讓男子靠著隧道牆壁坐下來，回頭看到一名學長抱著男子的大女兒走來，女孩滿臉是血、神情呆滯，但意識還算清醒，接著另一名學長抱著一個小女孩出來，朝著OHCA區緩緩走去，小女孩四肢癱軟、臉上已無血色，經過這位爸爸面前時，爸爸開口說了一句「可以讓我再抱抱她嗎？」

    這句話讓這名救難人員與學長心態都崩潰，泛紅眼眶對妹妹說「妳要加油」，接著將妹妹放入爸爸懷中，兩名救難人員走回車廂時，學長嘆「我差點就忍不住了」，但他們必須要給受難者更大的心理支持，強忍悲傷繼續救援。這篇文章讓網友直呼心碎落淚，紛紛對救難人員致上謝意。

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