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    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳

    台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，台鐵局漏夜搶救。（記者塗建榮攝）

    台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，台鐵局漏夜搶救。（記者塗建榮攝）

    2021/04/03 00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號列車今（2）天上午經過清水隧道時，撞擊因一輛疑手煞車未緊韌的工程貨車，導致發生出軌事故。對此，一名自稱擔任日本貨車司機的網友指出，在日本開卡車、貨車只要一停車，就一定要放「輪擋」卡住輪胎防止輪胎移動，稱台灣大車駕駛習慣不佳，導致時常險象環生。

    一名在日本擔任貨車司機的網友於PTT回文指出，在日本「卡車、貨車只要停車，就一定要放輪擋卡住輪胎防止輪胎移動，可能有人會說說不定另一邊有放，但依據台灣司機的尿性，我相信會放的機率是百分之一以下」。

    「今天為何政府不強力要求，卡車貨車只要停下來就一定要將前輪放置防止輪胎移動的輪擋？放了至少我相信就算忘記拉手煞，車子至少還不會誇張的直接掉下去。」原PO透露，他在日本學開車時，日本駕校教導「正常卡車停車應該是打倒車檔、熄火、拉手煞車以及在前輪放置輪擋，且大車時速最高僅能90」。

    原PO認為，做到上述這些動作，車子就算停在斜坡上也不會滑動，「就算打空檔拉手煞，只要前輪有放置輪擋，車子也不易移動啦！」他也感嘆稱，在台灣的大車司機會確實遵守相關規定的人少之又少，直言台灣政府應要規定「停下車就必需在前輪放置輪擋防止輪胎移動」。

    該文PO出後也引發許多網友熱議，「高調」、「這真的就沒安全意識，當兵時大車駕駛下車前，就要有人先下去放輪檔」、「推重視安衛意識」、「感謝分享經驗」。

    針對太魯閣號出軌重大事故，台鐵應變中心初步調查告出爐，台鐵局委外邊坡整治施工廠商東新營造工地主任，早上約9點左右駕駛貨車巡視工地，停放在工務所前，進入工務所後，疑手煞車未緊韌造成溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上（K51+250）處，遭太魯閣408車次通過時撞擊，發生出軌事故。

    一名自稱在日本貨運公司擔任司機的網友指出，在日本開卡車、貨車只要一停車，就一定要放「輪擋」卡住輪胎防止輪胎移動，稱台灣大車駕駛習慣不佳，導致時常險象環生。（圖擷取自PTT）

    一名自稱在日本貨運公司擔任司機的網友指出，在日本開卡車、貨車只要一停車，就一定要放「輪擋」卡住輪胎防止輪胎移動，稱台灣大車駕駛習慣不佳，導致時常險象環生。（圖擷取自PTT）

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