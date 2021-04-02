台鐵出軌》生死一瞬間 有家屬趕到醫院等待、有脫困者緊抱親人

台鐵列車意外，傷患送往花蓮慈濟醫院急救。（記者王錦義攝）

2021/04/02 16:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵發生出軌意外，正值清明返鄉時刻，車上有許多返回花蓮、台東的旅客，有家屬看到消息就趕到醫院等待，也有脫困的親人見到花蓮親屬後緊緊抱在一起，久久不能放開。

坐在列車最後一節的黃姓父子，今天準備到吉安鄉團聚，黃男說，「那火車就突然剎車，發出了強烈尖銳、刺耳的聲音，我們買站票坐在地上的人，就直接順走道向前滑了七、八排，一群人東倒西歪！接著就是巨烈的撞擊！」

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黃男說，「我們幸好是坐最後一節車廂，緊急剎車那時，我心裏只有一個預感：『這絕對出大事了』！」，「我們還有門可以出來，進了山洞的車廂，有的破窗逃、有的爬屋頂、有的滿身血、有的在找親人四、五十輛救護車進進出出，他還看到一個孩子驚恐中被救出，喃喃的説：『我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命！』」

另外坐在第七節被救出的陳姓男童與阿嬤一起被送到慈濟醫院，阿嬤說，突然一陣天旋地轉，人就被拋飛出去，她當場看到另一個孫女跟媽媽的頭被東西砸到爆掉，她緊緊抱住孫子，也不知道狀況怎麼樣，後來被順利救出送到慈濟醫院，兩人目前都在醫院留院觀察，男童的傷勢較為嚴重。（17:24更新）

台鐵列車意外，傷患送往花蓮慈濟醫院急救。（記者王錦義攝）

住在吉安的黃姓父子搭上408列車，脫困後母親緊緊抱住孩子不放。（民眾提供）

陳姓男童被阿嬤抱著進入醫院。（記者王錦義攝）

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