台鐵出軌》工程車滑落釀禍 目擊者爆：工程人員全跑光了

台鐵408次太魯閣號今日上午發生重大事故，列車經過清水隧道時疑似撞上工程車，導致列車出軌，死亡數持續增加，截至今下午4點已知有48人死亡、118人輕重傷送醫，各地消防單位馳援搶救中。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號今（2日）上午行經花蓮秀林鄉清水隧道時，一輛停在斜坡上的工程車滑落砸中列車導致出軌，目前死亡數持續攀升，消防人員持續搶救中；目前警方與檢調已請該工地主任前往製作筆錄及進行調查。對此，有網友在臉書「花蓮同鄉會」發文爆料，指出事發後「工程人員全都跑光，旁邊工地的工人全都跑光」。

台鐵局表示，為讓清明連假疏運能順利，先前已通知全線相關工程全部停工，避免影響列車運行；經了解該地工程人員都已放心去休假，但不明白為何工地主任今天會突然跑到工地現場視察，且現場僅幾百公尺完全能用走路視察，但他卻將原本停得很平穩的吊卡車發動，選擇駕車巡視，然後停在一個便道上還未停穩就下車巡視，最終導致車輛溜下邊坡釀禍；事故目前至少造成48人罹難，上百人輕重傷。

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稍早有網友在臉書社團《花蓮同鄉會》貼出一張對話截圖，指稱事發當時原本有工人正在施工，結果工程車掉落擊中列車，「工程人員全都跑光了，旁邊工地的工人全都跑光。」讓許多網友傻眼直呼「這個工程行完蛋了」、「賠不起，先跑路了」、「跑光是什麼概念」、「離譜的貨車司機」、「真的是比扯鈴還要扯」。

針對台鐵出軌事故，花蓮地檢署獲報後派遣主任檢察官曾開源組成專案小組偵辦，新城警方也將疑似肇事的工程車負責人帶回警局偵訊。

稍早也有網友在臉書社團《花蓮人》引述現場人員資訊，呼籲花蓮在地禮儀社能前往事發地點找在場救護、消防單位，幫忙提供大體袋，「有往生者的大體需要大體袋，需要幫忙」，並希望網友能夠多多幫忙分享。

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