愚人節不幹了！ 中市警局一分局辭職警員 痛批警界五大迂腐罪狀

台中市警局第一分局員警鄒宗澤愚人節辭職，他於臉書貼出人事令，並發表3000多字文章，痛批警界五大罪狀。（翻攝自鄒宗澤臉書）

2021/04/02 16:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局員警鄒宗澤，4月1日愚人節辭職不幹了，並於臉書發表3000多字文章，，痛批警界五大罪狀，他指出，能堅持當警察12多年，主因是「縱然擺爛，只要不犯法」，就能領7萬多元薪水，至於辭職之因，是造假文化盛行、他曾為了分局長的績效，差點背負前科，他抨擊警界的領導者觀念落伍、無專業分工概念，以及「領著人民的稅金，眼中卻只有升官之途」的警界文化，對此，一分局長孫太康說，鄒宗澤調任一分局僅半年多，他尊重鄒的意見，不對此發表評論。

鄒宗澤昨天貼出核准辭職的公文，以及他被記過記功的紀錄，還有他提出一些改善警察事物的意見，卻被打槍（結案）的紀錄，他在痛批警界文化的文章後面，備註「不限制分享」，他指出，自己任職警察12年半，「要在已經不年輕的34歲，放棄平均月薪7萬多的鐵飯碗」，主要有下面五項因素。

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他指出，其一是擔任警察是做功德，還是在造業的質疑？他舉例造假文化為例說，春安工作的「舉家外出（申請警力保護）」，一般人不會申請，上級卻要績效，他只能造假，他甚至曾因分局長要績效，差點犯罪背前科，因為出事得由「完全沒拿到好處的基層」扛責任。

他表示，其二是觀念落伍的領導者，例如美國堪薩斯市實驗顯示，巡邏對治安影響毫無助益，台灣警界還是把巡邏當重點工作，其三是無專業分工概念，「上級總喜歡把事情，丟給人數看起來最多的派出所，業務要他們辦、績效要他們生、各式各樣五花八門的勤務業務，想到就是丟給派出所」，他舉例說，性侵害案件注重偵辦技巧，卻是直接把工作丟給分局女警，「這樣受理的品質會好嗎？」。

鄒宗澤指出，其四是違規要開或不開罰單？上級逼員警開罰單，「遇到某些人的時候，又會要求你高抬貴手」，最後一項，則是「領著人民的稅金，眼中卻只有升官之途」的文化。

他列舉兩項荒唐政策，往年推行「現代化派出所」，卻花幾十萬元，在派出所門口做「現代化派出所」的「造景」，實際上並無改變，連電腦都沒汰換，長官害怕警察出事，自己被拔官，搞出「追班制」，輪班間隔不斷縮短，很多警察連睡覺時間都不夠，「一個員警酒駕，上級可能會被連帶甚至拔官，但是一個員警直接或間接過勞死，上級協助弄個告別式，喊一聲任務結束了」。

鄒宗澤貼出他對警察事務的建言，包括簡化遺失物報案流程，都被長官「打槍」（結案）。（翻攝自鄒宗澤臉書）

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