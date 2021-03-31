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    獨家》海產店老闆娘遭竊、計程車運匠被搶 基隆警方2小時逮人

    慣竊周文賢前晚行竊潮境公園傻大姊海產店38萬元現金；警方在案發2小時後逮到他，檢察官複訊後將他羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    慣竊周文賢前晚行竊潮境公園傻大姊海產店38萬元現金；警方在案發2小時後逮到他，檢察官複訊後將他羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    2021/03/31 23:22

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市潮境公園傻大姊海產店遭竊38萬元現金；警方獲報掌握慣竊周文賢所為，通報圍捕，巡邏警騎於案發2小時後逮到人，起出尚未花掉的34萬元贓款與安毒。這起竊案發生當晚，男子謝樹福在七堵區工建路持刀抵住計程車運將搶走7300多元，只買了一杯30多元珍珠奶茶，犯案2小時後就逮。兩名嫌犯都在案發後兩小時就逮，且雙雙被裁定羈押禁見。

    42歲慣竊周文賢29日晚間6時許趁傻大姊餐廳用餐時段生意大好，佯裝消費，趁隙偷走忙得不可開交的黃姓老闆娘包包，包包內有38萬元現金，攔搭計程車離去。黃女直至晚間8點才驚覺包包遭竊，轄區基隆市警二分局八斗子派出所獲報後，調閱監視器掌握為慣竊周文賢所為，立即通報線上警網展開圍捕。

    晚間10時許，基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃正義、警員辛睿蕓騎警用機車，巡邏至仁四路超商，發現周嫌剛好從計程車下來，立即上前盤查，周嫌一度拒捕，仍遭警方壓制逮捕。警方隨後在車上查獲黃女失竊的包包，找回34萬餘元贓款，並發現少量安非他命。基隆地檢署檢察官複訊周嫌後，向法院聲押獲准。

    60歲謝樹福則是在29日晚間7時許，在基隆市中正路攔搭吳姓運將的計程車，抵達目的地七堵區工建路後，突然持預藏的刀械，抵住吳的頸部，再以膠帶綑綁吳雙手後，強盜吳身上現金7300多元現金後逃逸。

    轄區警三分局在案發2小時後，逮到謝，在他身上起出7300多元現金，只來得及買一杯30元珍珠奶茶就被逮捕。檢方訊後同樣向法院聲請羈押謝禁見獲准。

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