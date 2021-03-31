北捷1個月內被恐嚇3次 捷警隊：加強巡邏、守望

捷警隊在龍山寺站派員巡邏、守望。（記者王冠仁翻攝）

2021/03/31 17:29

〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運公司今天又接獲恐嚇電子信件，有網友自稱「四騎士」，聲稱要到捷運龍山寺站「殺鳳梨請行人吃」，還說「3天內開車衝撞總統府」。這已經是3月份北捷接獲的第3起恐嚇案件，對此，捷運警察隊表示，目前已在龍山寺站增派警力巡邏、守望，捷警隊會全力確保乘客安全。

捷警隊指出，由於近來頻頻接獲民眾恐嚇捷運公司，捷警隊除了增派警力加強巡邏密度、提升見警率外，也在各站設置各式防彈盾牌或防砍圓盾、防爆毯等裝備，確保捷警同仁能夠應變各式突發狀況。

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總統府轄區中正一分局也說，獲報後已加強維護總統府周邊維安，同時通知國安、憲兵等維安單位，並與北市刑大科偵隊共同追查恐嚇信件來源。

警方指出，本月12日中午，台中李姓男子因為心情不佳，他也透過電子郵件告訴北捷，「要去古亭站殺人」，李事後也被台中警方逮到。本月13日北捷收到電子恐嚇郵件，信中揚言「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸」，新北警方事後循線逮到涉案的詹姓少年。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運如遇疑似不法或危險狀況，應立即通報警方前往處理；此外，勿將恐嚇公眾、製造恐慌的訊息或信件當成好玩的事情轉傳，以免觸法。

捷警隊在龍山寺站派員巡邏、守望。（記者王冠仁翻攝）

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