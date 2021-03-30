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    檢察官工作太累！ 進修時數大砍一半

    法務部修正「檢察官進修考察辦法」，降低檢察官進修時數。（記者吳政峰攝）

    法務部修正「檢察官進修考察辦法」，降低檢察官進修時數。（記者吳政峰攝）

    2021/03/30 16:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官平均每個月要處理70、80件案子，每年又要花40小時進修，負擔不小，法務部日前決定修正「檢察官進修考察辦法」，把年進修時數砍半，降為20小時，並把「帶職帶薪」的一年公假的上課學分數折半為12學分，以鼓勵檢察官自我精進。

    每位檢察官每年應在職進修40小時，法務部比照「行政院及所屬機關學校推動公務人員終身學習實施要點」中，公務人員每人每年最低學習時數為20小時的規定，也修法把檢察官的進修時數砍半為20小時。

    此外，檢察官實任滿7年，依規定可申請一年的「帶職帶薪」公假，前往專科以上的學校進修，學分至少需24學分。本次修法則改為，要前往大學院校研讀學分，以確保品質，但學分數減半，降為12學分，減輕檢察官負擔，提高進修意願，惟進修結束後，仍須提交報告審核。

    若是前往國外進修，學分數則從現在的12學分，折半到6學分。不過，若檢察官是參加法務部的國外訪問學人「選送」，則無學分限制，以就讀學校規定為主。

    為了配合性平法，審核單位「檢察官進修審查會」的組成，也改為審查委員任一性別人數不得少於總數3分之1。審查會委員分為法務部次長3人、檢察司司長、國際及兩岸法律司司長、人事處處長為當然委員，另由法務部長指定3人擔任委員（任期2年）。

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