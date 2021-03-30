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    為取得補助款踩紅線！桃市4校長護航廠商拿到標案判刑

    為取得補助款踩紅線！桃市4校長護航廠商拿到標案判刑。（記者鄭淑婷攝）

    為取得補助款踩紅線！桃市4校長護航廠商拿到標案判刑。（記者鄭淑婷攝）

    2021/03/30 14:31

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］59歲弘兆錦國際有限公司負責人黃錦城，以可以取得補助經費作為引誘，找上桃園市5位國小校長、主任「配合」護航、圍標，讓黃男找來的公司順利得標，圖利黃男等廠商超過1394萬餘元，桃園地院今天一審宣判，有3位校長被判處2年8月至4年不等徒刑。

    判決結果如下，黃男被依8個「貪污治罪條例」對主管事務圖利罪，判處應執行12年徒刑；前僑愛國小柳姓校長、前中平國小陳姓校長各被判處2年8月徒刑，前新街國小陳姓校長被依3罪判處4年徒刑，3人都已退休，另，前龍崗國小詹姓校長判2年、緩刑5年，前復旦國小李姓主任判2年、緩刑5年，2人目前仍在桃市學校任職。

    判決指出，黃男以取得補助款經費作為引誘，找上有主辦政府採購案的5位校長及主任配合，先就校內個別採購案掌握設計規劃權，再找來其他公司或商號配合圍標或借牌，最終讓黃男或其所規劃為主標的公司得標，採購案琳瑯滿目，包括2013年復旦國小校舍防漏水工程、僑愛國小音樂教室、中平國小特色洗手台、龍崗國小教室、2011年新街國小專科教室、2012年體健教室、2014年校園學習等工程，總計圖利黃男等廠商超過1394萬元。

    判決另指出，5名涉案校長及主任均未收取黃男利益，多是單純為學校建設著想，因此只要符合減刑規定，例如於偵查中自白，均依法予以減刑，部分適用減刑且符合緩刑要件，則予以緩刑。

    此外，黃男也找上桃市府原民局蘇姓承辦人員，協助圍標原民局2013年原住民圖書館工程案，蘇男同樣被判處5年2月徒刑；其餘涉及綁標、浮標及圍標或借牌的30多名廠商，分被依「貪污治罪條例」對主管事務圖利罪、「政府採購法」妨害投票罪判刑。

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