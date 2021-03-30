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    首頁　>　社會

    不爽命理師算出「我媽偷人」 女網友上網怒譙GG了

    林姓命理師被女網友說他用假帳號買評論，氣得他提告捍衛自己的名譽。（翻攝命理師臉書粉專）

    林姓命理師被女網友說他用假帳號買評論，氣得他提告捍衛自己的名譽。（翻攝命理師臉書粉專）

    2021/03/30 14:31

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓女子找林姓命理師改名、諮詢命理，她不滿林算出「我媽偷人」，收費還頗高，竟上網駡林臉書評價都是用買的，林不滿提告，刑事部分高女獲不起訴，但民事部分，法官判高女應賠2萬，並刪除文章。

    判決指出，有網友在DCARD發文詢問「＃尋求＃想尋找高雄很準的算命」，高女看到這篇文章後，回文痛駡林姓命理師，說她問家人關係，林竟算出「她爸前世是衙門的、她媽偷人，所以這輩子欠她爸，還她爸債」，更指林的臉書評價都是假的、用買的，一堆假帳號給好評論。

    林姓命理師看到這篇文章後不滿提告妨害名譽，但檢方偵結後處分高女不起訴，林另提民事求償30萬元，並要求林女要刪除這篇在DCARD的回文，並在DCARD發文向他道歉3天。

    高雄地院審理時，林姓命理師指出，高女說他收費太高，當下他就退了5千元費用，且高女還承諾「本人不得有任何誹謗、傷害對方名譽之情事或藉故干擾對方」，沒想到高女仍在網路以不實言論攻擊他；高女則沒有出庭替自己答辯，事後也沒有提出任何書狀聲明。

    法官認為，林姓命理師長期在網路和高雄地區提供命理風水諮詢服務，還參與偏鄉兒童關懷、街友送餐等公益活動，而高女發文稱林算出她母親偷人及以假帳號買評論等，並未提出依據，係屬不實及貶抑性留言，損害林姓命理師的名譽權，因此判高女應賠2萬，並刪除文章，可上訴。

    女網友發文怒譙命理算出她媽會偷人，還買假評論。（記者黃佳琳翻攝）

    女網友發文怒譙命理算出她媽會偷人，還買假評論。（記者黃佳琳翻攝）

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