冬山鄉人行步道違停、梅花湖違法電動自行車 地方促警取締

梅花湖未取得合格標章的電動自行車，未來警方將取締。（冬山鄉公所提供）

2021/03/30 14:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今舉行擴大縣務會議，冬山鄉公所提案，表示積極配合政府政策，推動人本環境建設計畫，但鄉內人行步道卻停滿違規汽機車，梅花湖風景區步道，更充斥未具檢驗合格標章的電動自行車，盼警方加強取締；宜蘭縣長林姿妙說，交通的順暢是縣府的目標之一，盼警察局加強宣導。

冬山鄉公所指出，公所建立以人為本的優質生活環境，擴增人行活動空間，改善無障礙環靜及連結建構市區自行車道，並形塑保有當地生態景觀地區文化特色之生態都市，全面改善市區道路以符合「人本交通」之願景，讓社會無分年齡、階級每個人都可擁有獨立自主之活動空間。

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冬山公所指出，近期推動的宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫，已於去年底全數完工，計畫範圍內新設的自行車道、人行道， 經社群網站多次反映，遭汽機車違規停放、占用，嚴重影響自行車及行人通行安全，建議縣府責成執法機關加強取締。

冬山公所表示，另外，梅花湖風景區為宜縣知名遊憩區之一，近年因休閒車租賃業者大量引進未具檢驗合格標章的電動自行車供遊客租用，但經遊客反映，那些電動自行車超速嚴重，且駕駛人皆未戴安全帽，安全性讓人疑慮。

警方說，人行道違規停車的部分，會加強勸導、取締，汽車可罰900元，機車可罰600元，至於梅花湖沒有標章的電動自行車，之後會先召集業者，給予宣導，呼籲應取得合格的標章再來營業，警方會給予業者1個月的宣導期，否則未來就會予以取締，依道路交通管理處罰條例開罰1200元罰鍰。

梅花湖未取得合格標章的電動自行車，未來警方將取締。（冬山鄉公所提供）

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