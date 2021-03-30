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    尷尬了！被控偷拍政大女學生 結局超展開...

    政治大學日前發生一起女大生控訴男同學偷拍的案件。（資料照）

    政治大學日前發生一起女大生控訴男同學偷拍的案件。（資料照）

    2021/03/30 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕一名政大女學生昨天在學校社團貼文指控自己在路上遭男同學偷拍，除詳述過程外，文末還附上對方照片，直呼「注意偷拍狂」，希望大家提高警覺，未料遭控男大生自清「只是在拍違停」，但女大生沒刪文，修文道歉還寫道「清明節快樂」，男大生也不忍了，直接提告她「妨害名譽」。

    根據PTT貼文，網友以「在政大男生怎麼保護自己的八卦」為題，指出日前有一名女大生在學校社團貼文指控男大生拍，還把那個男的形容的很糟，此外還附上了偷拍者的照片哦。

    貼文提到，女大生控訴疑似偷拍她的男子，因為手機正好傾斜，讓她看到手機畫面停在拍攝頁面，然後下一秒不自然垂下腿邊，手指在音量鍵上，突然毫無意義的遙望遠方，還在這之後馬上確認他所拍攝的「戰利品」。

    未料，公審文直接讓遭控男大生出面回應，表示當下是在拍一台違停黃線的轎車，需從車尾移至車頭，準備等待3分鐘再拍照，但卻讓女大生誤會他在「偷拍」還發呆「檢視戰利品」，他還在回應中自嘲：「謝謝妳指出我的檢舉方法拙劣」，結局大逆轉。

    而女學生得知事情真相後修文道歉，表示：「很抱歉因為這種事情驚擾大家，下次若遇到這種事情會直接向當事人詢問避免不必要的紛爭，祝大家清明節快樂」，此道歉修文一出讓網友怒轟沒有歉意，就連遭控男大生也不忍了，直接開告女大生「妨害名譽」。

    對此，網友表示：「修文道歉祝清明節快樂根本就是逞口舌之快」、「笑死，直接惹到一個讀法律的」、「女的還酸檢舉不要讓人誤會，笑死」、「學外語的遇到學法的還不收斂繼續嘴，那就去跑程序說個夠」、「反殺成功」、「拍違停當然要在大街上拍」。

    女大生在政大校內社團PO文控訴男同學偷拍全文。（圖翻攝自PTT）

    女大生在政大校內社團PO文控訴男同學偷拍全文。（圖翻攝自PTT）

    遭控男大生的自清，他當下只是在拍違停。（圖翻攝自PTT）

    遭控男大生的自清，他當下只是在拍違停。（圖翻攝自PTT）

    女大生得知真相後未刪文，僅修文致歉，但網友怒轟超沒誠意。（圖翻攝自PTT）

    女大生得知真相後未刪文，僅修文致歉，但網友怒轟超沒誠意。（圖翻攝自PTT）

    就讀法律系的男大生不堪受辱，直接提告。（圖翻攝自PTT）

    就讀法律系的男大生不堪受辱，直接提告。（圖翻攝自PTT）

    男大生出示「妨害名譽」的報案三聯單。（圖翻攝自PTT）

    男大生出示「妨害名譽」的報案三聯單。（圖翻攝自PTT）

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