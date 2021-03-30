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    首頁　>　社會

    外公叫外婆去倒垃圾 結果外孫被當垃圾燒掉了

    吳姓女子未婚產子後，她自稱生下「死胎」後把孩子丟垃圾袋。圖為高雄市垃圾車，示意圖。（資料照）

    吳姓女子未婚產子後，她自稱生下「死胎」後把孩子丟垃圾袋。圖為高雄市垃圾車，示意圖。（資料照）

    2021/03/30 11:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓女子未婚懷孕又不敢讓家人知道，她在家中生下死胎，把胎兒丟到垃圾袋裡，然後失血過多昏倒，吳父見狀趕緊將女兒送醫，還交代吳母把廁所內沾滿嘔吐物和血塊的垃圾袋丟掉，小嬰兒被當成垃圾送往焚化爐燒掉，吳女被檢方依遺棄屍體罪起訴。

    檢方指出，24歲吳姓女子未婚懷孕，家教甚嚴的她，擔心家人知道她懷孕會被責駡，於是她不但隱暪自己懷孕，甚至沒去產檢；2019年10月15日上午8點多，吳女破水腹痛，她知道自己已經臨盆，但又不敢去醫院，於是躲到家裡廁所獨自生小孩。

    吳女自稱，孩子生下來時就沒有呼吸心跳，她看孩子是死胎，於是隨手把孩子裝在垃圾袋裡，然後她因生產時失血過多，昏倒在廁所，醒來後人已在醫院，不曉得孩子後來被如何處置。

    吳父則說，他看女兒在廁所待很久都沒出來，好奇前往廁所查看，結果看到廁所到處都是血，女兒還昏倒在地，於是他趕緊抱女兒去醫院急救，是醫生告訴他女兒是生產導致血崩，他才知道女兒懷孕產子，但他也沒看到小孩。

    而負責倒垃圾的吳母則說，是吳父交代她把廁所清一清，順便將沾滿血塊和嘔吐物的垃圾袋拿去丟掉，她動手清掃後，把一大袋垃圾拿去外頭的垃圾子母車丟掉，然後清潔人員收取後，再把這袋裝有小孩屍體的垃圾送往仁武焚化爐銷毀，她不知道垃圾袋裡有她的外孫。

    雄檢偵查時，認定吳父、吳母不知道女兒懷孕，也不清楚垃圾袋裡有小孩，因此所涉遺棄屍體罪不起訴；而吳女雖坦承把「死胎」放到垃圾袋中，但因小孩已被焚化爐銷毀，無法證實小孩出生時是死是活，因此只能依遺棄屍體罪將她起訴。

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