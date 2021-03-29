涉竊老東家機密又挖角工程師助中國設廠 科技公司前總座交保

科技公司前總經理林姓男子，涉竊老東家機密技術又挖角工程師助中國設廠。（資料照）

2021/03/29 16:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾在台灣一家科技公司擔任總經理的林姓男子，離職後不但自創公司搶生意，還接受中國華騰機械公司高薪利誘出任設廠顧問，提供老東家自動化技術營業秘密協助設廠，並高薪挖走3名工程師前往任職，桃園市調查處接獲檢舉後報請桃園地檢署指揮偵辦，林男等5人訊後被諭知5萬到10萬元不等交保。

林男與老東家因理念不合分道揚鑣，2019年8月離職後無縫接軌成立新公司，專攻自動化設備與老東家搶生意，同時以每月5千到6千元美金薪水，赴中國擔任華騰公司設廠顧問，除了提供老東家自動化設備設計圖面等營業秘密作為建廠之用，另又協助以每月3千到4千美元不等薪資，挖走老東家3名工程師前往任職。

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據悉，華騰公司母公司為汽車公司，因有意發展自動化技術而設置新廠，在某次展覽會與林男認識，因此開出高薪利誘他擔任設廠顧問；林男老東家在林男離職後，發現台灣、中國有部分客戶已轉到林男新設公司，驚覺有異，向桃園市調處提出檢舉。

檢調調查，華騰公司還是中國官方招商引資、招才引智的重點企業，官方還曾在媒體披露，華騰公司正是透過引進台灣自動化、智能化專業團隊，得以建構不鏽鋼精密鑄造自動化生產線，並已成為德國知名汽車大廠零件供應商，一舉獲得官方最高金額獎勵挹注。

包括林男在內共4名工程師，目前僅剩1人留在中國，其他人都已陸續返台，檢調蒐證後發動搜索，約談林男、工程師及林男台灣新設公司員工共9人，其中林男等5人訊後，被依違反「營業秘密法」諭知5萬到10萬元不等交保。

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