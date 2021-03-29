南投警兒性侵案傳受害人投書「38號樹洞」 校方：不知真偽會關心

南投某高中學生涉性侵女同學，因是警察兒子引起網友在網路攻擊、暴露個資，現在又有自稱被害女學生投書雞排妹策展中的「38號樹洞」。（記者陳鳳麗攝）

2021/03/29 15:03

［記者陳鳳麗／南投報導］南投某高中學生涉性侵女同學，網友曝未成年個資，「巴哈姆特」論壇才被南投縣府罰款6萬元，現又爆出該案受害女學生向雞排妹策展中的「38號樹洞」投書，稱自己像溺水般恐懼，南投縣府、當事人學校皆稱無法得知投書是本人所寫還是有網友的創作文章，但會馬上關心，並保護當事人不能透露任何相關內容。

南投某高中學生涉性侵女同學，因涉妨害性自主罪嫌的男學生是警察的兒子，讓該案在網路延燒不退，未成年的男學生個資、照片都被公布在各網路平台，「巴哈姆特」論壇因未撤除違反兒少保護相關法令之留言或發文而裁罰6萬元，再度引發網友熱議。

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這篇在「雞排妹」鄭家純策展中的「38號樹洞」投書，自稱是警察之子性侵案的受害人，指父母與對方和解，收了和解金，要她對此事就算了，並要她離開南投到別的地方謀職。還說自己的恐懼像溺水般，後來知道必須要活下去。

對於該投書是否為受害女學生所寫引發討論，有網友認為是網友的創作文章，有人認為是本人所投書，南投縣府社勞處表示，無法得知是否為本人所寫，但縣府會立即啟動關心，看女學生有無需要協助。

這2名學生雖已休學，但據聞仍持續進行關心輔導，但校方強調，無法了解投書是否本人所寫，而基於保護學生也不能透露有關該案的任何內容。

該案已由南投地院少年法庭法官移給南投地檢署調查偵辦，律師林柏宏表示，少年法庭法官已調查過，認為涉及刑期3年以上的妨害性自主罪，才會移給地檢署檢察官偵辦，被告犯罪時未成年，及雙方和解是可以減輕其刑，惟若是社會矚目案件，有時減輕刑度有限。

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