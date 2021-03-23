警兒性侵案延燒！南投縣府「保護兒少隱私」活動遭網友灌爆

南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，後被爆出他是南投警局局草屯分局警員的兒子，引發輿論撻伐。（資料照）

2021/03/23 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣某高中男學生去年涉性侵同班女同學，並爆出他是南投警局局草屯分局警員的兒子，引發輿論撻伐。不少網友在巴哈姆特、PTT等社群網站曝光男同學個資，相關論壇也因兒少法被南投縣政府行文要求刪文，然而此舉引發網友更大反彈聲浪，南投縣政府日前舉辦「保護兒少隱私」活動的文章下方，近兩天也遭憤怒網友灌爆。

南投縣某高中男學生去年爆出涉性侵同班女同學，有網友將男學生照片、姓名等資料公布，引發網友肉搜大曝個資，由於此舉恐已違反《兒童及少年福利與權益保障法》，南投縣政府要求各網站移除相關文章，本月11日並依該法第46條開罰「巴哈姆特」6萬元罰鍰，要求改善，若未改善將可連續開罰。

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不過，南投縣政府此舉引發網友怒火，近日巴哈姆特、PTT等論壇不少網友變本加厲，或明指、影射涉事男同學的姓名及其他個資。近日有網友發現南投縣政府粉專「南投兒少讚」本月12日舉辦保護兒少隱私活動，只要分享文章、標記好友及留言，就可抽10人獲得歐風隨行真空杯，立刻也有大量網友湧入留言痛罵涉事人，並質疑政府包庇，目前粉專活動貼文已有超過1000則留言灌爆。

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