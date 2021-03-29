涉詐助理費 南市議員王家貞及多位助理正被約談

台南市議員王家貞。（資料照）

2021/03/29 12:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市又有市議員傳出涉嫌詐領助理費情事，29日上午有檢調人員到市議會東區市議員王家貞的研究室、東區服務處及住處等地同步搜索，並帶回王家貞與多名助理到台南市調查處訊問，迄中午仍在市調處訊問中。

對此，台南地檢署與市調查處都低調地說，案子還在進行調查、訊問中，尚無法對外說明案情；市調查處在完成初訊後，會移送檢方做複訊。

台南地檢署指揮台南市調查處人員傳訊涉嫌詐領助理費的市議員王家貞與多名助理。（資料照，記者王俊忠攝）

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