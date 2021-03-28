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    首頁　>　社會

    電梯暴衝？維修工疑被惡搞 高雄警方朝殺人及公共危險偵辦

    消防隊員從27樓架設繩索，協助修護工人林男以垂降方式從25樓電梯口脫困。（讀者提供）

    消防隊員從27樓架設繩索，協助修護工人林男以垂降方式從25樓電梯口脫困。（讀者提供）

    2021/03/28 20:49

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林姓電梯維修工27日凌晨維修大樓電梯時，電梯突然從15樓暴衝上升到25、26樓之間，林男受困在電梯車廂頂部，經消防隊員從27樓架設繩索，協助林男垂降至25樓電梯口脫困，事後維修工發現，電梯纜繩疑遭人塗抹黃油，警方獲報已委請具公信力團體派專人偕同警方蒐證查明，全案朝殺人罪及公共危險罪嫌偵辦。

    高雄市消防局27日凌晨1時46分許接獲通報，指鎮區育樂路某大樓有維修工人受困在電梯當中，立即前往救援，到場發現維修工人林男受困在25、26樓間的電梯車廂頂部，消防人員評估後，從27樓電梯機房架設垂降繩索，再將繩索沿電梯井放入車廂內，讓林男固定在身上，林男再從電梯頂部爬出車廂。

    由於電梯車廂後方與電梯井之間，有足以攀爬穿越的空間，所以消防人員將林男往下垂降，讓他從25樓電梯口爬出脫困。

    警方表示，事後維修人員發現該電梯纜繩疑似遭人上油，才造成電梯故障而暴衝，懷疑為不正常現象，可能有人為因素介入，警方隨即組專案小組深入追查偵辦，並委請具公信力的「社團法人高雄市機械安全協會派」派專人協同警方蒐證、鑑定有無遭人惡意塗油情形。警方強調，如果查有非法情事，將依殺人罪及公共危險罪嫌移送偵辦。

    林男以垂降方式從25樓電梯口脫困。（圖讀者提供）

    林男以垂降方式從25樓電梯口脫困。（圖讀者提供）

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