中市警犬隊成立3週年微電影 自創狗仔「紀念衫」超吸睛

紀念衫是以偵爆犬忍者奔騰之姿為圖案。（警犬隊提供、記者張瑞楨翻攝）

2021/03/27 17:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局警犬隊今天（27日）成軍滿3週年，3年來8隻萌犬，辛勤於各種大型活動中值勤尋找爆裂物，包括世界花卉博覽會、中市國慶晚會、萬人泳渡日月潭、中職球賽、跨年活動等，還不定期出入金錢豹等聲色場所嗅聞毒品，中市警犬隊也自行設計「紀念衫」，搭配自行剪輯的微電影亮相，此紀念衫以奔騰的警犬NINJA（忍者）身影設計，期待走過草創時期的警犬隊，未來可以如奔騰的狼犬般茁壯。

警犬NINJA（忍者）是偵爆犬，品種是比利時狼犬，也是警犬隊8隻警犬中，體型最大者，警犬隊長江明慧還運用有趣的剪輯方式，讓領犬員和警犬，穿著上述紀念衫，以「親子裝」方式呈現，展現另類的默契與逗趣，並將影片命名為「換換衫」，同步上傳至「臺中市刑大」臉書粉絲專頁。

請繼續往下閱讀...

警犬隊感謝民眾對警犬的支持與鼓勵，民眾於「臺中市刑大」臉書粉絲專頁，從3月27日起4月4日24時止，回答中市警犬的相關問題，即可參加抽獎，有機會把上述紀念衫帶回家。

警犬隊指出，中市政府警察局無論在打詐、掃黑、緝毒等成效均為六都第一，成軍滿3年的警犬隊也成為非常重要的治安小尖兵，更經常出席各類宣導活動，宣導當前警政工作重點，也希望透過這次的活動，加深民眾對緝毒犬及偵爆犬的印象，一同參與活動並協助分享，共同守護自己及家人安全。

中市警犬隊成立3週年，發表「換換衫」微電影。（警犬隊提供、記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法