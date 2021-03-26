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    邀男友人研究室討論論文 女研究生遭持「跳蛋」猥褻

    30歲林姓男子被控在某大學研究室，2度猥褻約他一起討論論文的女研究生，檢方近日偵結依強制猥褻罪嫌起訴林男。（記者鄭淑婷攝）

    30歲林姓男子被控在某大學研究室，2度猥褻約他一起討論論文的女研究生，檢方近日偵結依強制猥褻罪嫌起訴林男。（記者鄭淑婷攝）

    2021/03/26 15:02

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］就讀桃園市某大學研究所的女研究生，2019年12月30日，約30歲林姓男友人到校內研究室討論論文，卻遭林男2度強摸、強吻，還持跳蛋按摩身體，案發後又以鹹濕簡訊騷擾，女研究生不堪其擾報案，桃園地檢署檢察官近日依強制猥褻罪嫌起訴林男，並以林男2次行為，建請法院分論併罰。

    女研究生指出，2019年12月30日凌晨0點，她找林男到研究室討論論文，林男突然持跳蛋按摩她的身體，她不斷推開並出聲阻止，林男不但不予理會，還壓住她的肩膀強吻，並將手伸進她裙底撫摸臀部等處；當晚9點多到隔天凌晨0點，林男又在研究室對她二度猥褻、強吻。

    女研究生指出，事後林男還傳來簡訊「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」、「或是自己來的部分，你有自己來嗎」，她氣得回覆「請注意你的言語、舉止，我嚴重感到性騷擾」、「你該學著控制自己的言行舉止、尊重別人身體，是基本的，否則只會讓人害怕」、「因為你的言行舉止，讓我害怕想趕快離開，避免獨處，你無法控制自己」，連身心也出現焦慮等症狀，還曾因此到醫院就醫。

    林男偵訊時坦承用跳蛋按摩女子肩膀、背部，也有親吻、碰觸到臀部，女子提出醫院診斷證明及現場圖、監視器等證物，檢方近日偵結依強制猥褻罪嫌起訴林男。

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