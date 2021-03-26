為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道2號火燒車！引擎室燃燒冒煙 駕駛驚逃

    消防隊員撲滅自小客車火勢。（記者周敏鴻翻攝）

    消防隊員撲滅自小客車火勢。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/03/26 11:43

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕1輛自小客車今天上午10點多行經國道2號東向14.7公里處桃園市路段時，引擎室不明原因起火，自小客車駕駛說，他駕車途中發現踩油門沒啥反應，引擎又冒煙，他就趕忙將車停靠路旁才下車，引擎室就冒火燃燒，還好人平安沒事。

    桃園市政府消防局獲報後，派遣6名消防隊員、2輛消防車、1輛救護車前往救援，只花5分鐘就撲滅火勢，但因火勢一度猛烈，自小客車的引擎室幾乎全毀，警方說，國道交通一度受到影響，還好狀況很快排除，交通也隨即恢復順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車撞加油島燒死...他拚事業凌晨返家 年幼兒女等不到爸爸
    2021/03/24 11:44

    車撞加油島燒死...他拚事業凌晨返家 年幼兒女等不到爸爸
    轎車衝撞加油島瞬間起火燃燒 37歲駕駛逃生不及成焦屍
    2021/03/24 07:13

    轎車衝撞加油島瞬間起火燃燒 37歲駕駛逃生不及成焦屍

    「鄉林恆美」城中度假
    國3苑裡段轎車車頭突冒煙 急停路肩變火球
    2021/03/23 18:55

    國3苑裡段轎車車頭突冒煙 急停路肩變火球
    小媽媽獨活心理重創 醫:介入治療要快
    2021/03/21 05:30

    小媽媽獨活心理重創 醫:介入治療要快

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    社會今日熱門
    甥舅聯手洗劫金龍山登山客 主嫌收押禁見
    2021/03/25 11:50

    甥舅聯手洗劫金龍山登山客 主嫌收押禁見

    帶「女」上旅舍驚覺下面「多一包」 男傻眼還遭搶走3800元
    2021/03/25 13:24

    帶「女」上旅舍驚覺下面「多一包」 男傻眼還遭搶走3800元

    糊塗阿伯上市場 警察來電：你騎錯車了！
    2021/03/25 12:06

    糊塗阿伯上市場 警察來電：你騎錯車了！

    何如芸控老公出軌求償500萬 聲請傳喚夫和小三出庭做證
    2021/03/25 12:11

    何如芸控老公出軌求償500萬 聲請傳喚夫和小三出庭做證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播