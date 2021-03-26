國道2號火燒車！引擎室燃燒冒煙 駕駛驚逃
〔記者周敏鴻／桃園報導〕1輛自小客車今天上午10點多行經國道2號東向14.7公里處桃園市路段時，引擎室不明原因起火，自小客車駕駛說，他駕車途中發現踩油門沒啥反應，引擎又冒煙，他就趕忙將車停靠路旁才下車，引擎室就冒火燃燒，還好人平安沒事。
桃園市政府消防局獲報後，派遣6名消防隊員、2輛消防車、1輛救護車前往救援，只花5分鐘就撲滅火勢，但因火勢一度猛烈，自小客車的引擎室幾乎全毀，警方說，國道交通一度受到影響，還好狀況很快排除，交通也隨即恢復順暢。
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〔記者周敏鴻／桃園報導〕1輛自小客車今天上午10點多行經國道2號東向14.7公里處桃園市路段時，引擎室不明原因起火，自小客車駕駛說，他駕車途中發現踩油門沒啥反應，引擎又冒煙，他就趕忙將車停靠路旁才下車，引擎室就冒火燃燒，還好人平安沒事。
桃園市政府消防局獲報後，派遣6名消防隊員、2輛消防車、1輛救護車前往救援，只花5分鐘就撲滅火勢，但因火勢一度猛烈，自小客車的引擎室幾乎全毀，警方說，國道交通一度受到影響，還好狀況很快排除，交通也隨即恢復順暢。
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