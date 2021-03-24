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    首頁　>　社會

    車撞加油島燒死...他拚事業凌晨返家 年幼兒女等不到爸爸

    高雄市旗山區國道10末端今晨3點4分，發生一起轎車撞加油站加油島、駕駛被燒成焦屍的嚴重事故。（記者許麗娟攝）

    高雄市旗山區國道10末端今晨3點4分，發生一起轎車撞加油站加油島、駕駛被燒成焦屍的嚴重事故。（記者許麗娟攝）

    2021/03/24 11:44

    車輛撞擊加油站的加油島，造成一座加油機受損，幸未釀成更大火警。（記者許麗娟攝）

    車輛撞擊加油站的加油島，造成一座加油機受損，幸未釀成更大火警。（記者許麗娟攝）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市旗山區國道10末端今天（24日）凌晨3點4分，發生一起駕車撞加油站加油島的嚴重事故，因車輛起火，37歲陳姓駕駛疑因受傷逃生不及，在車內被燒成焦屍，據了解，陳男當天因工廠忙碌，加上機器出問題，才忙到凌晨自仁武返回內門住家，不幸在路上發生意外。

    旗山區國10末端1間加油站，凌晨3點因男子駕車撞加油島起火燃燒。（民眾提供）

    旗山區國10末端1間加油站，凌晨3點因男子駕車撞加油島起火燃燒。（民眾提供）

    警方指出，陳男凌晨駕駛一輛福特Focus 2.0轎車沿國道10號旗山末端下交流道，過台3線後，直接撞擊加油站的加油島後，從監視器發現，車子猛烈撞擊加油島後，先是冒煙，不久即開始燃燒，但卻不見駕駛開車門逃生，消防局出動旗山、美濃分隊5車10人前往搶救，凌晨3時31分將火勢撲滅，但駕駛疑因受傷逃生不及喪命，肇事原因仍待查證，駕駛的酒精濃度檢測狀況則待司法相驗。

    陳男駕車下交流道後，撞上路口的加油站加油島，引發火燒車。（民眾提供）

    陳男駕車下交流道後，撞上路口的加油站加油島，引發火燒車。（民眾提供）

    家住內門的陳男本身從事監視器影像相關工作，也在高雄仁武開設成衣印刷小廠，家中育有國小2年級和幼兒園的一對兒女。發生撞車及火燒車意外時，陳男父親、太太第一時間趕赴現場，相當難過，據陳男太太向警方表示，這幾天成衣印刷廠因廟會制服趕出貨，加上機器出問題，所以今天才會忙到凌晨才回家。

    火燒車撲滅後，發現駕駛在車內已被燒成屍。（民眾提供）

    火燒車撲滅後，發現駕駛在車內已被燒成屍。（民眾提供）

    加油站站長則表示，該間加油站營業時間為上午6點到晚間10點，非24小時營業，車禍發生時為打烊時間，在對馬路對面另一間同業主的加油站員工聽到很大的撞擊聲，發現起火時第一時間通報消防局並拿滅火器協助滅火，但仍來不及救人，因一座自助式加油島受損，今起被撞擊的加油站沒有營業。

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