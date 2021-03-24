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    首頁　>　社會

    轎車衝撞加油島瞬間起火燃燒 37歲駕駛逃生不及成焦屍

    男子駛車撞擊加油站的加油島後起火。（民眾提供）

    男子駛車撞擊加油站的加油島後起火。（民眾提供）

    2021/03/24 07:13

    ［記者許麗娟／高雄報導］今天凌晨3點4分，一名男子駕車突撞擊高雄市旗山區旗屏一路1間加油站的加油島，造成車輛瞬間燃燒，火勢約在30分鐘後被撲滅，但駕駛逃生不及，已被燒成焦屍。

    警方指出，駕駛是一名37歲陳姓男子，沿國道10號旗山末端下交流道，過台3線後直接撞擊加油站的加油島後，車輛起火，消防局出動旗山、美濃分隊5車10人前往搶救，凌晨3時31分將火勢撲滅，但駕駛疑因受傷逃生不及致死，肇事原因仍待查證，駕駛的酒精濃度檢測狀況則待司法相驗。

    車輛在加油站瞬間起火。（民眾提供）

    車輛在加油站瞬間起火。（民眾提供）

    車輛撞擊後火燃燒。（民眾提供）

    車輛撞擊後火燃燒。（民眾提供）

    火燒車大火被撲滅後，駕駛逃生不及身亡。（民眾提供）

    火燒車大火被撲滅後，駕駛逃生不及身亡。（民眾提供）

    詳細肇事原因仍待查清。（民眾提供）

    詳細肇事原因仍待查清。（民眾提供）

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